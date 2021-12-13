Зеленский продлил санкции в отношении российских банков

Зеленский продлил санкции, предложенные СНБО 11 марта, в отношении двух банков РФ еще на три года.
Текст указа опубликован на сайте главы государства 19 марта.
Во вложении указывается, что санкции продлеваются в отношении дочерней компании Сбербанка, а также Проминвестбанка.
Напомним, решение о продление санкций против банков РФ СНБО принял 11 марта.
Накануне СНБО принял новый пакет санкций, в который попали 27 физических лиц и 19 компаний.
Напомним, решение о продление санкций против банков РФ СНБО принял 11 марта.
Накануне СНБО принял новый пакет санкций, в который попали 27 физических лиц и 19 компаний.
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