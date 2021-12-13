Зеленский продлил санкции в отношении российских банков

10:49 20 Март Киев, Украина

Зеленский продлил санкции, предложенные СНБО 11 марта, в отношении двух банков РФ еще на три года.
Текст указа опубликован на сайте главы государства 19 марта.
"Ввести в действие решение СНБО от 11 марта 2021 года О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - сказано в документе.
Во вложении указывается, что санкции продлеваются в отношении дочерней компании Сбербанка, а также Проминвестбанка.

Напомним, решение о продление санкций против банков РФ СНБО принял 11 марта.

Накануне СНБО принял новый пакет санкций, в который попали 27 физических лиц и 19 компаний.