Зеленский продлил санкции в отношении российских банков

10:49 20 Март Киев, Украина

Зеленский продлил санкции, предложенные СНБО 11 марта, в отношении двух банков РФ еще на три года.

Текст указа опубликован на сайте главы государства 19 марта.

"Ввести в действие решение СНБО от 11 марта 2021 года О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - сказано в документе.