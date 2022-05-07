Зеленский призвал ускорить процедуру вступления Украины в ЕС

"Большее объединение — это мощный ответ. И потому членство Украины в Европейском Союзе должно быть абсолютной реальностью" - Зеленский.
Украине необходимо быстрое движение в Европейский Союз через статус кандидата, которое должно быть предоставлено именно сейчас — в условиях войны.
В рамках специальной сокращенной процедуры необходимо получение членства в ЕС.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский на международной донорской конференции в поддержку Украины в Варшаве сегодня, 5 мая.
В рамках специальной сокращенной процедуры необходимо получение членства в ЕС.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский на международной донорской конференции в поддержку Украины в Варшаве сегодня, 5 мая.
Президент убежден, что членство в ЕС поможет быстрее Украине восстановиться после войны и усилить сотрудничество с партнерами.
Он напомнил, что Украина уже готовит масштабный план восстановления и нуждается в стратегическом международном плане поддержки, который будет современным аналогом исторического Плана Маршалла.
Кроме того, Украина предложила партнерам — цивилизованным и ответственным государствам — взять шефство над теми регионами, городами, над отраслями, наиболее пострадавшими от развязанной Россией войны.
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