Зеленский призвал ускорить процедуру вступления Украины в ЕС

16:39 05 мая Киев, Украина

"Большее объединение — это мощный ответ. И потому членство Украины в Европейском Союзе должно быть абсолютной реальностью" - Зеленский.





В рамках специальной сокращенной процедуры необходимо получение членства в



Об этом сказал президент Владимир Зеленский на международной донорской конференции в поддержку Украины в Варшаве сегодня, 5 мая. Украине необходимо быстрое движение в Европейский Союз через статус кандидата, которое должно быть предоставлено именно сейчас — в условиях войны.В рамках специальной сокращенной процедуры необходимо получение членства в ЕС Об этом сказал президент Владимир Зеленский на международной донорской конференции в поддержку Украины в Варшаве сегодня, 5 мая.

"Война России против Украины планировалась как прелюдия к удару по объединенной Европе. Большее объединение — это мощный ответ. И потому членство Украины в Европейском Союзе должно быть абсолютной реальностью. Не просто обещаниями, не просто перспективой, а практическими шагами. Я знаю, что мы к этим шагам готовы. И вы тоже это знаете. И уверен, что большинство из вас, европейских лидеров, тоже к этому готовы", — подчеркнул Зеленский.



Президент убежден, что членство в ЕС поможет быстрее Украине восстановиться после войны и усилить сотрудничество с партнерами.



Он напомнил, что Украина уже готовит масштабный план восстановления и нуждается в стратегическом международном плане поддержки, который будет современным аналогом исторического Плана Маршалла.



Кроме того, Украина предложила партнерам — цивилизованным и ответственным государствам — взять шефство над теми регионами, городами, над отраслями, наиболее пострадавшими от развязанной Россией войны.