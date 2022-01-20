Зеленский призвал США ввести санкции против РФ и СП-2

16:02 20 Январь Киев, Украина

Во время встречи с сенаторами Соединенных Штатов Владимир Зеленский обозначил свою твердую позицию, выразив мнение, что ждать эскалации со стороны РФ нет смысла. Санкции против России вводить необходимо уже прямо сейчас.



Приближенный к главе государства процитировал слова Зеленского: «Санкции против Северного потока-2 нужно ввести сейчас. Любые потенциальные санкции против «Северного потока» или другие санкции бесполезны».



При этом, Владимир Александрович выразил и общее мнение представителей власти, заявив, что введенные санкции в случае эскалации со стороны РФ станут либо нейтральными, либо вовсе поощрят Владимира Путина.



В целом, переговоры украинского президента с чиновниками В целом, переговоры украинского президента с чиновниками США прошли в положительном ключе, за исключением вопросов, касающихся временных рамок касательно введения санкций против Москвы. Также Зеленский обратил внимание на поддержку Конгресса США, направленную на евроатлантические устремления Киева.



В это же время Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой не разгонять панику по поводу вероятного нападения Россией и назвал все подобные разговоры фейками.