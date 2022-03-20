Зеленский призвал Россию к честным переговорам

09:59 19 марта Киев, Украина

Владимир Зеленский в ночь на 19 марта записал видеообращение, в котором призвал Россию начать честные переговоры.

Как отметил президент Украины, у России есть шанс уменьшить ущерб от собственных ошибок, но она должна вести содержательные и без затягивания переговоры о мире и безопасности для Украины.

"Мы всегда настаивали на переговорах. Мы всегда предлагали диалог, предлагали решения для мира", – сказал Зеленский.

Украинский лидер заявил, что хочет, чтобы его услышали в Москве. Пора встречаться и говорить, пора восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины, подчеркнул он.