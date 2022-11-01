Зеленский призвал исключить рф из Группы двадцати

Российский глава публично признал, что отдал приказ о массированном ракетном ударе по Украине 31 октября.
В связи с этим, его приглашение на саммит G20 необходимо отозвать, а россию следует исключить из Группы двадцати.
Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в своем Twitter-аккаунте во вторник, 1 ноября.
В связи с этим, его приглашение на саммит G20 необходимо отозвать, а россию следует исключить из Группы двадцати.
Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в своем Twitter-аккаунте во вторник, 1 ноября.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии