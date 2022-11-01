Зеленский призвал исключить рф из Группы двадцати

12:24 01 ноября Киев, Украина

Российский глава публично признал, что отдал приказ о массированном ракетном ударе по Украине 31 октября.

В связи с этим, его приглашение на саммит G20 необходимо отозвать, а россию следует исключить из Группы двадцати.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в своем Twitter-аккаунте во вторник, 1 ноября.
 
"Путин публично признал, что отдал приказ о ракетных ударах по украинским гражданским и энергетической инфраструктуре. Имея руки по локти в крови, он не должен сидеть за одним столом с мировыми лидерами. Приглашение путина на саммит на Бали должно быть отозвано, а россия - исключена из Группы двадцати", - подчеркнул он.