Зеленский призвал россиян сдаваться и протестовать

08:11 23 сентября Киев, Украина

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал россиян протестовать против мобилизации на войну или сдаваться в плен.

"Когда россия заявляет, что будто бы хочет переговоров, а сама объявляет мобилизацию... Когда россия знает четкую позицию Украины о невозможности дипломатического процесса после проведения россией каких-либо псевдореферендумов... Всем все ясно. Россия сама прячет перспективу переговоров своими же руками", - сказал Зеленский.

При этом он обратил внимание, что в городах россии прошли протесты против "частичной мобилизации".

"В городах россии прошли протесты против мобилизации. И пусть и не массовые, но они были. И есть. И это показатель. Не только в Москве и Петербурге. Мы знаем реальное настроение в регионах россии. Мы видим, что люди в Дагестане, в Бурятии, в других национальных республиках и областях россии понимают, что их просто кинули. Кинули на смерть", - сказал президент.

Обращаясь к россиянам, Зеленский подчеркнул, что они "уже стали соучастниками преступлений, убийств и пыток украинцев".

"Потому что вы молчали. Потому что вы молчите. И сейчас для вас время выбора. Для мужчин в россии - это выбор: погибнуть или жить, стать калекой или сохранить здоровье. Для женщин в россии выбор - потерять навсегда мужей, сыновей, внуков или все-таки попытаться защитить их от гибели, от войны, от одного человека", - сказал глава государства.

Также Зеленский отметил, что повестки на 300 тыс. человек были напечатаны и подписаны заранее, еще до того, как появилось решение о мобилизации.

"Наша разведка это доказала. Но российское руководство готовится забрать в армию до миллиона мужчин - это то главное, о чем они сейчас умалчивают", - подчеркнул президент.

Он напомнил, что на этой войне за полгода погибли 55 тыс. российских солдат.

"Десятки тысяч ранены, искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте. Боритесь. Убегайте. Или сдавайтесь в украинский плен. Это варианты для вас, чтобы выжить", - сказал глава государства.

Также советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter, что граждан россии, сдавшихся в плен ВСУ, вернут в россию только в том случае, если они сами этого захотят.



Подоляк призвал принудительно мобилизованных граждан россии, которые не желают "бесславно погибнуть в чужой стране", при первой же возможности сдаваться в плен.