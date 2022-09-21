Во время онлайн-участия во встрече "The Clinton Global Initiative" президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отказаться от нейтралитета в ситуации войны, а США – побуждать другие страны больше помогать Украине, в частности оружием.
Об этом сообщил Офис президента Украины, "Politico" и Владимир Зеленский, который прокомментировал свое участие в мероприятии с Биллом Клинтоном в соцсетях.
Отдельная панель встречи "The Clinton Global Initiative" (CGI) 20 сентября была посвящена Украине и президент Владимир Зеленский пообщался с 42-м президентом США Биллом Клинтоном.
Украинский лидер отметил, что США для всего цивилизованного мира являются индикатором демократии, на который равняются другие страны. Поэтому важно, чтобы они оставались лидерами в поддержке Украины и в давлении на россию.
Отдельная панель встречи "The Clinton Global Initiative" (CGI) 20 сентября была посвящена Украине и президент Владимир Зеленский пообщался с 42-м президентом США Биллом Клинтоном.
Украинский лидер отметил, что США для всего цивилизованного мира являются индикатором демократии, на который равняются другие страны. Поэтому важно, чтобы они оставались лидерами в поддержке Украины и в давлении на россию.
Зеленский поблагодарил США за помощь Украине и предоставление оружия. В то же время, он призвал США побуждать другие демократические страны оказывать большую помощь Украине.
Зеленский призвал мировых лидеров отказаться от нейтралитета в войне против Украины, ведь, заверил он, в вопросе борьбы с агрессором нельзя оставаться в стороне и не выражать позицию четко.
Зеленский заявил, что США и мировое сообщество должны заставить россию сесть за стол переговоров после того, как ее войска покинут территорию Украины.
Он отметил важность сохранения единства свободного мира в вопросах санкционного давления на агрессора. Особенно это касается тех стран, где есть российский лоббизм.
По его словам, "очень важно не потерять объединенную Европу – и тогда объединенный объем этих санкций точно ударит и по ВПК россии, и по экономике", и россияне точно почувствуют последствия захватнической войны для своего кошелька.
По убеждению Зеленского, самая главная санкция, которую необходимо применить в отношении россии, – это признать ее государством-спонсором терроризма.
Он также напомнил, что украинская сторона недавно представила рекомендации относительно гарантий безопасности для Украины, которые подготовила международная рабочая группа под руководством Андрея Ермака и бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена.
Президент высказался за то, чтобы в круг гарантов безопасности Украины вошли такие партнеры как США, Великобритания, страны ЕС.
Он отметил важность сохранения единства свободного мира в вопросах санкционного давления на агрессора. Особенно это касается тех стран, где есть российский лоббизм.
По его словам, "очень важно не потерять объединенную Европу – и тогда объединенный объем этих санкций точно ударит и по ВПК россии, и по экономике", и россияне точно почувствуют последствия захватнической войны для своего кошелька.
По убеждению Зеленского, самая главная санкция, которую необходимо применить в отношении россии, – это признать ее государством-спонсором терроризма.
Он также напомнил, что украинская сторона недавно представила рекомендации относительно гарантий безопасности для Украины, которые подготовила международная рабочая группа под руководством Андрея Ермака и бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена.
Президент высказался за то, чтобы в круг гарантов безопасности Украины вошли такие партнеры как США, Великобритания, страны ЕС.
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