08:48 21 сентября Киев, Украина

Во время онлайн-участия во встрече "The Clinton Global Initiative" президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отказаться от нейтралитета в ситуации войны, а США – побуждать другие страны больше помогать Украине, в частности оружием.

Об этом сообщил Офис президента Украины, "Politico" и Владимир Зеленский, который прокомментировал свое участие в мероприятии с Биллом Клинтоном в соцсетях.



Отдельная панель встречи "The Clinton Global Initiative" (CGI) 20 сентября была посвящена Украине и президент Владимир Зеленский пообщался с 42-м президентом США Биллом Клинтоном.



Украинский лидер отметил, что США для всего цивилизованного мира являются индикатором демократии, на который равняются другие страны. Поэтому важно, чтобы они оставались лидерами в поддержке Украины и в давлении на россию.

"Когда США дают Украине артиллерию, потом другие государства нас поддерживают и также предоставляют. Когда США признают (страну – ред.) спонсором терроризма, демократии Европы также будут поддерживать эту инициативу. Поэтому, когда вы спрашиваете у меня, чем США могут помочь, – быть лидерами",- сказал он.

Зеленский поблагодарил США за помощь Украине и предоставление оружия. В то же время, он призвал США побуждать другие демократические страны оказывать большую помощь Украине.

"У них есть та артиллерия, которая нам нужна, соответствующее оружие. И здесь политически Соединенные Штаты могли бы оказывать давление", – отметил Зеленский и добавил, что этот вопрос неоднократно обсуждался с конгрессменами, сенаторами, а также на уровне президентов.

Зеленский призвал мировых лидеров отказаться от нейтралитета в войне против Украины, ведь, заверил он, в вопросе борьбы с агрессором нельзя оставаться в стороне и не выражать позицию четко.

"Нельзя балансировать между добром и злом, светом и тьмой. Надо выбирать сторону. Каждый субъект, каждое государство открыто, свободно. Поэтому они могут выбрать сторону, но не могут быть посередине",- отметил он.

Зеленский заявил, что США и мировое сообщество должны заставить россию сесть за стол переговоров после того, как ее войска покинут территорию Украины.



Он отметил важность сохранения единства свободного мира в вопросах санкционного давления на агрессора. Особенно это касается тех стран, где есть российский лоббизм.



По его словам, "очень важно не потерять объединенную Европу – и тогда объединенный объем этих санкций точно ударит и по ВПК россии, и по экономике", и россияне точно почувствуют последствия захватнической войны для своего кошелька.



По убеждению Зеленского, самая главная санкция, которую необходимо применить в отношении россии, – это признать ее государством-спонсором терроризма.



Он также напомнил, что украинская сторона недавно представила рекомендации относительно гарантий безопасности для Украины, которые подготовила международная рабочая группа под руководством Андрея Ермака и бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена.



Президент высказался за то, чтобы в круг гарантов безопасности Украины вошли такие партнеры как США, Великобритания, страны ЕС.