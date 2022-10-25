Зеленский призвал ЕС создать финансовый «Рамштайн» для помощи Украине

12:50 25 октября Киев, Украина





Об этом шла речь на конференции по плану послевоенного восстановления Украины с участием национальных лидеров, экспертов и руководителей крупных компаний, которая началась в Берлине, сообщают корреспонденты Общественного.



По словам президента ЕК, в Украине тысячи разрушенных домов, несколько сотен школ превращены в обломки, разбомблены бесчисленные мосты, дороги, электростанции, железнодорожная инфраструктура и предприятия. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен работает над тем, чтобы ЕС мог поддержать Украину суммой до 1,5 миллиарда евро каждый месяц войны. Президент Владимир Зеленский призвал партнеров создать "финансовый Рамштайн" для восстановления Украины.Об этом шла речь на конференции по плану послевоенного восстановления Украины с участием национальных лидеров, экспертов и руководителей крупных компаний, которая началась в Берлине, сообщают корреспонденты Общественного.По словам президента ЕК, в Украине тысячи разрушенных домов, несколько сотен школ превращены в обломки, разбомблены бесчисленные мосты, дороги, электростанции, железнодорожная инфраструктура и предприятия.

"Для украинцев это не только статистика, это их ежедневный опыт. Украинцы показывают нам надежду, уверенность в будущем и они продолжат бороться за это", — сказала фон дер Ляен.

По ее словам, ЕС ввел жесткие санкции против россии, а члены ЕС и европейские финансовые институты предоставили Украине более 19 миллиардов евро поддержки, и это без учета военной помощи. Евросоюз также повышает доступ украинских товаров на свой единый рынок, потому что это создает доходы Украине.



Президент ЕК также отметила, что европейцы предоставили убежище свыше 8 миллионам сбежавшим от путинских бомб украинцев и 4 миллионам, которые попросили о временной защите в странах-членах ЕС.

"Я работаю с нашими государствами членами, чтобы ЕС мог поддержать Украину суммой до 1.5 миллиарда евро каждый месяц войны. Это примерно 18 миллиардов евро в 2023 году", - сказала фон дер Ляен.

Она подчеркнула, что российские удары по гражданской инфраструктуре Украины – это чистые акты террора.

"россия пытается парализовать Украину, но мы не позволим этому произойти. Вдобавок, мы знаем, что есть около 11 миллионов переселенцев в Украине и им нужны укрытия, тепло, вода, электроэнергия, их детям необходимо ходить в школу, а значит, нам уже сейчас нужно восстановить дома, школы и инфраструктуру", - сказала глава ЕК.

В свою очередь президент Владимир Зеленский призвал рассматривать помощь Украине с точки зрения безопасности четырех ее элементов.

"Нам нужна безопасность на земле, мы работаем ради нее вместе, налаживая оборонное сотрудничество. Нам нужна безопасность в небе и работаем ради нее, договариваясь о поставках систем ПВО. Нам нужна финансовая безопасность и мы работаем ради нее на многих уровнях — с МВФ, Всемирным банкам, ЕС, США, другими партнерами. И четвертый уровень — это наша институциональная способность: как мы реализуем все наши программы, уселиние программы восстановления уже сейчас", — сказал он.

Президент убежден, что уже сейчас можно создать "финансовый Рамштайн" для поддержания "нашей совместной стабильности".