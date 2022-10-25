Зеленский призвал ЕС создать финансовый «Рамштайн» для помощи Украине

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен работает над тем, чтобы ЕС мог поддержать Украину суммой до 1,5 миллиарда евро каждый месяц войны. Президент Владимир Зеленский призвал партнеров создать "финансовый Рамштайн" для восстановления Украины.
Об этом шла речь на конференции по плану послевоенного восстановления Украины с участием национальных лидеров, экспертов и руководителей крупных компаний, которая началась в Берлине, сообщают корреспонденты Общественного.
По словам президента ЕК, в Украине тысячи разрушенных домов, несколько сотен школ превращены в обломки, разбомблены бесчисленные мосты, дороги, электростанции, железнодорожная инфраструктура и предприятия.
Об этом шла речь на конференции по плану послевоенного восстановления Украины с участием национальных лидеров, экспертов и руководителей крупных компаний, которая началась в Берлине, сообщают корреспонденты Общественного.
По словам президента ЕК, в Украине тысячи разрушенных домов, несколько сотен школ превращены в обломки, разбомблены бесчисленные мосты, дороги, электростанции, железнодорожная инфраструктура и предприятия.
По ее словам, ЕС ввел жесткие санкции против россии, а члены ЕС и европейские финансовые институты предоставили Украине более 19 миллиардов евро поддержки, и это без учета военной помощи. Евросоюз также повышает доступ украинских товаров на свой единый рынок, потому что это создает доходы Украине.
Президент ЕК также отметила, что европейцы предоставили убежище свыше 8 миллионам сбежавшим от путинских бомб украинцев и 4 миллионам, которые попросили о временной защите в странах-членах ЕС.
Она подчеркнула, что российские удары по гражданской инфраструктуре Украины – это чистые акты террора.
В свою очередь президент Владимир Зеленский призвал рассматривать помощь Украине с точки зрения безопасности четырех ее элементов.
Президент убежден, что уже сейчас можно создать "финансовый Рамштайн" для поддержания "нашей совместной стабильности".
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