Зеленский: приватизация в Украине будет возобновлена

19:32 18 Март Киев, Украина

Приватизация в Украине была временно приостановлена из-за мировой пандемии. Как только страна преодолеет этот кризис, приватизация будет возобновлена.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме Украина 30, посвященному бизнесу.

"Мы начали процессы, которых годами избегали руководители нашей страны. Наверное, из-за их жутких названий - демонополизация, детенизация, дерегуляция. Мы начали в Украине масштабную приватизацию. Немного она затормозилась из-за Covid-19, но точно мы осознаем, что будет продолжаться этот важный для страны, для бизнеса процесс, избавляясь от балласта, который приносил стране только убытки и, к сожалению, приносил Украине коррупцию", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, были достигнуты "неплохие показатели макроэкономики, рекордно низкой в истории Украины инфляции, учетной ставки Национального банка Украины и максимального уровня золотовалютных резервов за последние 8 лет".



Также он добавил, что Украина поднялась в рейтинге Doing business и повысила кредитный рейтинг, изменила его на стабильный и позитивный.

"Мы доказали, что кредиты для бизнеса в Украине могут быть не по знакомству с руководством государственных или частных банков, а доступными для всех. Сегодня по программе 5-7-9 малый и средний бизнес получил от государства уже больше 10 млрд грн", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что еще два года назад возможность зарегистрироваться как физлицу-предпринимателю за 15 минут "казалась фантастикой, а сейчас это возможно".



"Однако мы должны признать: даже все эти шаги не обеспечили того быстрого результата, который бы мог повлиять на стремительный взлет. Невозможно за 2 года вылечить и поднять на ноги то, что десятилетиями доводили до клинической смерти, до комы", - заявил глава государства.



Зеленский отметил, что сейчас есть все основания рассчитывать на рост экономики в 2021 году.