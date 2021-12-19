Зеленский: приватизация в Украине будет возобновлена

Приватизация в Украине была временно приостановлена из-за мировой пандемии. Как только страна преодолеет этот кризис, приватизация будет возобновлена.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме Украина 30, посвященному бизнесу.
По словам Зеленского, были достигнуты "неплохие показатели макроэкономики, рекордно низкой в истории Украины инфляции, учетной ставки Национального банка Украины и максимального уровня золотовалютных резервов за последние 8 лет".
Также он добавил, что Украина поднялась в рейтинге Doing business и повысила кредитный рейтинг, изменила его на стабильный и позитивный.
Также он добавил, что Украина поднялась в рейтинге Doing business и повысила кредитный рейтинг, изменила его на стабильный и позитивный.
Зеленский добавил, что еще два года назад возможность зарегистрироваться как физлицу-предпринимателю за 15 минут "казалась фантастикой, а сейчас это возможно".
"Однако мы должны признать: даже все эти шаги не обеспечили того быстрого результата, который бы мог повлиять на стремительный взлет. Невозможно за 2 года вылечить и поднять на ноги то, что десятилетиями доводили до клинической смерти, до комы", - заявил глава государства.
Зеленский отметил, что сейчас есть все основания рассчитывать на рост экономики в 2021 году.
"Однако мы должны признать: даже все эти шаги не обеспечили того быстрого результата, который бы мог повлиять на стремительный взлет. Невозможно за 2 года вылечить и поднять на ноги то, что десятилетиями доводили до клинической смерти, до комы", - заявил глава государства.
Зеленский отметил, что сейчас есть все основания рассчитывать на рост экономики в 2021 году.
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