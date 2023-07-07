Зеленский присоединится к саммиту НАТО в Вильнюсе - Столтенберг

15:28 07 июля Киев, Украина

На Вильнюсском саммите НАТО лидеры стран-членов Альянса согласуют пакет с тремя пунктами, которые приблизят вступление Украины.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции 7 июля. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский присоединится к ним на новом заседании совета Украина - НАТО.

"На Вильнюсском саммите будет объявлен основной месседж — НАТО остается объединенным. Мы сделаем Украину еще сильнее и изложим видение ее будущего. Я ожидаю, что лидеры альянса согласуют пакет с тремя пунктами, которые сделают Украину ближе к НАТО" , — сказал Столтенберг.

Он добавил, что будет согласована многолетняя программа помощи для обеспечения полной совместимости между украинскими вооруженными силами и НАТО.

"Второе - мы улучшим наши политические связи и создадим Совет НАТО - Украина", - добавил генеральный секретарь Альянса.

В-третьих, по словам Столтенберга, лидеры подтвердят, что Украина станет членом альянса и объединятся, чтобы приблизить Украину к этой цели.

"Президент Зеленский присоединится к нам на новом заседании совета Украина — НАТО. Это будет платформа для консультаций в кризисных ситуациях и принятия решений, где все участники, в том числе и Украина, будут сидеть как уровни для решения вопросов безопасности", — сказал Столтенберг.

По словам Столтенберга, разница между Бухарестским соглашением 2008 и соглашением, которое союзники провозгласят на Вильнюсском саммите, заключается в том, что сейчас Украина гораздо ближе к Альянсу. НАТО сейчас сотрудничает с Украиной значительно теснее, особенно с 2014 года.

"На этом саммите мы обеспечим Украину высоким уровнем сотрудничества и оперативной совместимости с НАТО. В этот раз лидеры утвердят пакет, который поможет Украине приблизиться к НАТО. Мы также приблизим Украину к НАТО созданным советом Украина – НАТО”, – сказал Столтенберг.

Он добавил, что уверен, что на саммите союзники найдут единственный способ решить конкретную проблему членства Украины. Но сейчас, по его словам, генсек НАТО не может вдаваться в детали формулировки объявления.

"Как всегда на саммитах НАТО мы проводим консультации по конкретным формулировкам. Мы делаем это в тесном контакте с Украиной. Я уверен, мы найдем то, что устраивает всех и позволит Украине продвинуться вперед в членство в НАТО", — пояснил Генсек.

По его словам, конкретные формулировки будут обнародованы, когда будут согласованы и утверждены всеми лидерами. Он сказал, что уверен, что эти формулировки будут четкими.