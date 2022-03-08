Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев со всех миссий в мире

Президент Владимир Зеленский подписал указ об отзыве украинских миротворцев, участвующих в международных организациях, для участия в защите Украины.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.
По его словам, Зеленский принял решение отозвать украинских высокопрофессиональных военных из всех миссий в мире вместе с оборудованием.
В июле 2021 года в ВСУ сообщали, что 331 военнослужащий Вооруженных сил Украины принимает участие в 8 международных операциях по поддержанию мира и безопасности под руководством ООН, НАТО и в составе совместных миротворческих сил. На постоянной основе за границей выполняют задания два национальных контингента и национальный персонал.
Первый контингент ㅡ 18 отдельный вертолетный отряд, который дислоцируется и выполняет задачи на Африканском континенте в составе Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго с марта 2012 года. Общая численность контингента составляет 250 человек: 126 офицеров и 124 служащих старшинского, сержантского и рядового состава.
Второй национальный контингент – инженерное подразделение, которое выполняет задачи в составе КФОР под непосредственным руководством командующего силами КФОР, Миссии НАТО и базируется на военной базе «Ново Село» в Косово. Общая численность контингента составляет 40 человек.
Кроме того, десятки представителей национального персонала выполняют задачи в миссиях ООН, НАТО и совместных миротворческих силах.
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