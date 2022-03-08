Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев со всех миссий в мире

09:44 08 Март Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский подписал указ об отзыве украинских миротворцев, участвующих в международных организациях, для участия в защите Украины.



Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.



По его словам, Зеленский принял решение отозвать украинских высокопрофессиональных военных из всех миссий в мире вместе с оборудованием.



В июле 2021 года в ВСУ сообщали, что 331 военнослужащий Вооруженных сил Украины принимает участие в 8 международных операциях по поддержанию мира и безопасности под руководством ООН, НАТО и в составе совместных миротворческих сил. На постоянной основе за границей выполняют задания два национальных контингента и национальный персонал.