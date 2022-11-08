12:18 08 ноября Киев, Украина





По словам Никифорова, скорее всего речь пойдет об онлайн-формате. Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров G20, который пройдет на Бали в Индонезии. Об этом сказал спикер президента Сергей Никифоров.По словам Никифорова, скорее всего речь пойдет об онлайн-формате.

“В каком-то формате, конечно, Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу”, - сказал Никифоров.

Он уточнил, что президент будет точно участвовать, вероятнее всего, что это будет онлайн-формат.

Также появилась информация, что глава страны-агрессора владимир путин тоже может принять участи в саммите в онлайн-формате. Такое заявление сделал gрезидент Индонезии Джоко Видодо, сообщает Reuters.

"Президент россии владимир путин присоединится к саммиту лидеров G20 на следующей неделе "если позволит ситуация"", — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, Видодо, являющийся главой встречи блока крупных экономик в этом году, сказал, что путин во время телефонного разговора на прошлой неделе не исключил участия в саммите на Бали.