Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров G20, который пройдет на Бали в Индонезии. Об этом сказал спикер президента Сергей Никифоров.
По словам Никифорова, скорее всего речь пойдет об онлайн-формате.
По словам Никифорова, скорее всего речь пойдет об онлайн-формате.
Он уточнил, что президент будет точно участвовать, вероятнее всего, что это будет онлайн-формат.
Также появилась информация, что глава страны-агрессора владимир путин тоже может принять участи в саммите в онлайн-формате. Такое заявление сделал gрезидент Индонезии Джоко Видодо, сообщает Reuters.
Как отмечает издание, Видодо, являющийся главой встречи блока крупных экономик в этом году, сказал, что путин во время телефонного разговора на прошлой неделе не исключил участия в саммите на Бали.
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