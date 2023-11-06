Зеленский пригласил Трампа в Украину, намереваясь обсудить вопрос войны

08:17 06 ноября Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Украину, как он заявил в интервью для телеканала NBC News в программе Meet the Press в воскресенье, 5 ноября.

"Трампа здесь будут радостно приветствовать. Президент Байден уже был в Украине, и я думаю, что он понял некоторые аспекты, которые можно по-настоящему оценить только на месте. Поэтому я приглашаю президента Трампа", - заявил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что ему понадобятся всего 24 минуты, чтобы объяснить Дональду Трампу, что он не в состоянии управлять войной. Он напомнил заявление бывшего президента США о том, что может завершить военный конфликт в течение 24 часов, если его изберут снова в 2024 году.

"Если он решит приехать сюда, мне потребуется всего 24 минуты, да, 24 минуты, чтобы объяснить ему. Ничуть не больше. Он не способен доставить мир через вмешательство в действия путина", - добавил Зеленский.

Президент также выразил сомнения относительно того, будет ли Трамп поддерживать Украину, если его переизберут на новый президентский срок.