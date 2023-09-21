Зеленский прибыл в Вашингтон: важные переговоры и ПВО для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу США, Вашингтон, где запланированы важные переговоры.
Об этом он сообщил через свой аккаунт в Telegram в четверг, 21 сентября.
В своем сообщении, Зеленский подчеркнул, что среди ключевых вопросов на переговорах в Вашингтоне будет обсуждение поставок противовоздушной обороны (ПВО) для Украины.
Президент также оценил массированный ракетный удар россии по Украине, отметив, что хотя большинство ракет было сбито, но не все. Он выразил благодарность спасателям, которые оперативно реагировали на происшествие и начали ликвидацию последствий ракетных атак. Зеленский также выразил признательность странам, которые предоставили Украине противоракетные системы.
В заключении президент подчеркнул, что Украине нужно больше противовоздушной обороны, санкций против россии и поддержки для украинских военных на передовой. Он подчеркнул важность победы над российским терроризмом и выразил надежду на достижение этой цели.
Об этом он сообщил через свой аккаунт в Telegram в четверг, 21 сентября.
В своем сообщении, Зеленский подчеркнул, что среди ключевых вопросов на переговорах в Вашингтоне будет обсуждение поставок противовоздушной обороны (ПВО) для Украины.
Президент также оценил массированный ракетный удар россии по Украине, отметив, что хотя большинство ракет было сбито, но не все. Он выразил благодарность спасателям, которые оперативно реагировали на происшествие и начали ликвидацию последствий ракетных атак. Зеленский также выразил признательность странам, которые предоставили Украине противоракетные системы.
В заключении президент подчеркнул, что Украине нужно больше противовоздушной обороны, санкций против россии и поддержки для украинских военных на передовой. Он подчеркнул важность победы над российским терроризмом и выразил надежду на достижение этой цели.
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