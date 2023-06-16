Зеленский представил нового главу ОВА в Одессе в ходе своего визита

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одессу и область представил Олега Кипера, нового главу ОВА, и провел важное совещание с военными и правоохранительными органами.
Об этом сообщил сам Зеленский в Telegram.
Об этом сообщил сам Зеленский в Telegram.
Президент подчеркнул, что на совещании были рассмотрены следующие вопросы:
- Восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры после российских обстрелов и обеспечение ее надежной работы.
- Перезапуск ключевых предприятий в условиях военного положения.
- Удовлетворение потребностей внутренне перемещенных лиц.
- Реабилитация военных.
Зеленский также высоко оценил работу областного управления СБУ в борьбе с разведывательно-подрывной деятельностью противника.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии