Зеленский представил нового главу ОВА в Одессе в ходе своего визита

19:39 31 мая Киев, Украина





Об этом сообщил сам Зеленский в Telegram. Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одессу и область представил Олега Кипера, нового главу ОВА, и провел важное совещание с военными и правоохранительными органами.Об этом сообщил сам Зеленский в Telegram.

"Рабочая поездка в Одесскую область. На совещании с военным командованием и руководителями правоохранительных органов региона обсудили текущую ситуацию в Одесской области. Также представил Олега Кипера, нового руководителя Одесской ОВА. Этот регион является приоритетным для нашего независимого государства", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что на совещании были рассмотрены следующие вопросы:

Восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры после российских обстрелов и обеспечение ее надежной работы.

Перезапуск ключевых предприятий в условиях военного положения.

Удовлетворение потребностей внутренне перемещенных лиц.

Реабилитация военных.

Зеленский также высоко оценил работу областного управления СБУ в борьбе с разведывательно-подрывной деятельностью противника.