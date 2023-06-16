Зеленский представил нового главу ОВА в Одессе в ходе своего визита

19:39 31 мая Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одессу и область представил Олега Кипера, нового главу ОВА, и провел важное совещание с военными и правоохранительными органами.

Об этом сообщил сам Зеленский в Telegram.
 
"Рабочая поездка в Одесскую область. На совещании с военным командованием и руководителями правоохранительных органов региона обсудили текущую ситуацию в Одесской области. Также представил Олега Кипера, нового руководителя Одесской ОВА. Этот регион является приоритетным для нашего независимого государства", - отметил Зеленский.
 
Президент подчеркнул, что на совещании были рассмотрены следующие вопросы:
  • Восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры после российских обстрелов и обеспечение ее надежной работы.
  • Перезапуск ключевых предприятий в условиях военного положения.
  • Удовлетворение потребностей внутренне перемещенных лиц.
  • Реабилитация военных.
Зеленский также высоко оценил работу областного управления СБУ в борьбе с разведывательно-подрывной деятельностью противника.