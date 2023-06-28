Зеленский предлагает ввести обязательное знание английского для государственных должностей

15:13 28 июня Киев, Украина





Владимир Зеленский внес этот законопроект в парламент 28 июня, в День Конституции Украины.



В случае принятия закона, требование владения английским языком будет распространяться на следующие должности: Президент Владимир Зеленский предлагает, чтобы знание английского языка стало обязательным требованием для занимаемых государственных должностей, в соответствии с информацией, полученной из проекта закона №9432 (о применении английского языка в Украине), опубликованного на сайте Верховной Рады.Владимир Зеленский внес этот законопроект в парламент 28 июня, в День Конституции Украины.В случае принятия закона, требование владения английским языком будет распространяться на следующие должности:

Государственная служба категории "А";

Государственная служба категорий "Б" и "В", перечень которых будет устанавливаться Кабинетом министров;

Председатели местных госадминистраций и их заместители;

Военнослужащие офицерского состава, служащие по контракту (перечень устанавливается КМУ);

Полицейские среднего и высшего рангов в Национальной полиции, начальники в других правоохранительных органах и службах гражданской защиты (перечень устанавливается правительством);

Прокуроры;

Работники таможенных и налоговых органов (перечень устанавливается КМУ);

Руководители государственных предприятий и организаций государственного сектора экономики (перечень определяет Кабмин).

Также требование знания английского языка может предъявляться в органах местного самоуправления, если должность предусматривает международное сотрудничество (за исключением выборных должностей).



Уровень владения английским языком, необходимый для тех, кто стремится занять государственные должности, будет определяться Кабинетом министров. Соответствующие требования будут разработаны с учетом рекомендаций Совета Европы по языковому образованию. Военнослужащие также будут обязаны соответствовать стандарту НАТО STANAG 6001.



В период военного положения и мобилизации требование знания английского языка не будет распространяться на военнослужащих и правоохранителей.



В других областях знание английского языка поощряется, но не является обязательным в соответствии с законом. Услуги общественного транспорта должны быть дублированы на английском языке.



Экзамен по английскому языку для государственных служащих будет проводиться бесплатно. Он может быть сдан не чаще одного раза в 4 месяца, без ограничений на количество попыток.



Требование знания английского языка для государственных служащих категории "А" и руководителей местных госадминистраций и их заместителей вступит в силу через 2 года после окончания военного положения, а для других должностей - через 4 года после завершения военного положения. Это определено переходными положениями.



Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, английский язык является официальным де-юре в 58 из 196 стран, а де-факто - во многих других странах. Он является одним из шести официальных языков ООН, а также официальным языком Евросоюза, Совета Европы, Европейской комиссии, Европейской ассоциации свободной торговли и НАТО.