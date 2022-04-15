Зеленский поставил новому главе МВД задачу поднять уровень доверия к правоохранителям
16:17 16 июля Киев, Украина
Глава Украины Владимир Зеленский
представил коллективу новоназначенного министра внутренних дел Дениса Монастырского и поставил ему ряд задач, в частности, поднять уровень доверия к полиции.
"Вы знаете свою работу лучше меня и лучше любого гражданина Украины. Очень важно, чтобы мы все гордились нашей национальной полицией, нашими правоохранительными органами. И мне кажется, что это задание является главным для нового министра МВД. Это задание не от президента и правительства, а от меня, как от гражданина Украины. Хочу доверять и гордиться",
- заявил Зеленский.
Он поприветствовал Монастырского с назначением: "Приветствую вас с этим очень важным, как мне кажется доверием со стороны парламента, правительства и президента. Мы все действительно хотели, чтобы вы стали министром"
"Очень важно, чтобы руководство государства доверяло министрам и, прежде всего, министру МВД. Потому что я, как гражданин Украины, хочу очень сильно доверять правоохранительным органам и уважать представителей правоохранительных органов, которые защищают спокойствие и безопасность людей", - добавил Зеленский.
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