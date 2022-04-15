Зеленский поставил новому главе МВД задачу поднять уровень доверия к правоохранителям

16:17 16 июля Киев, Украина

Глава Украины Владимир Зеленский представил коллективу новоназначенного министра внутренних дел Дениса Монастырского и поставил ему ряд задач, в частности, поднять уровень доверия к полиции.

"Вы знаете свою работу лучше меня и лучше любого гражданина Украины. Очень важно, чтобы мы все гордились нашей национальной полицией, нашими правоохранительными органами. И мне кажется, что это задание является главным для нового министра МВД . Это задание не от президента и правительства, а от меня, как от гражданина Украины. Хочу доверять и гордиться", - заявил Зеленский.

Он поприветствовал Монастырского с назначением: "Приветствую вас с этим очень важным, как мне кажется доверием со стороны парламента, правительства и президента. Мы все действительно хотели, чтобы вы стали министром"