Зеленский после встречи с президентом Румынии: Есть решение об обучении украинских пилотов на F-16

16:46 10 октября Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Румыния подписали двустороннюю декларацию, фиксирующую ключевые вещи взаимодействия. Речь идет о мерах безопасности в Черном море, поддержке "формулы мира", расширении экономического и логистического взаимодействия.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.



По словам Зеленского, в скором времени заработает зерновой коридор из Украины – через Молдову в Румынию. Он также отметил, что есть решение о подготовке украинских пилотов на F-16.

"Есть решение о подготовке в Румынии пилотов для F-16, уже создается такой центр подготовки. Обсудили, как ускорить такую подготовку, договорились, что украинские пилоты будут включены в первую волну обучения. Будут хорошие новости по артиллерии и ПВО", — сказал Зеленский.

Со своей стороны президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что подписанная двусторонняя декларация подчеркивает "принципиальные рамки дальнейшего сотрудничества".

"Сосредотачиваемся на помощи Украине в победе в войне, но как соседи и партнеры мы обязаны рассматривать наши отношения в долгосрочной перспективе. Заверил Зеленского, что Румыния и общество полны решимости поддерживать многосторонне и содержательно Украину и ее народ. В том числе посредством военного характера, столько времени, сколько потребуется до победы над россией", — подчеркнул Йоханнис.

По его словам, удары рф по портовой инфраструктуре Украины — это военные преступления, которые негативно влияют на вывоз зерновых из Украины и мировую пищевую безопасность.

"На национальном и союзническом уровне приняли необходимые меры для усиления действия по мониторингу, повышению бдительности военной полиции в Черноморском регионе и продолжаем усилия по размещению средств обороны. Я подтвердил готовность Румынии работать рядом с нашими партнерами, чтобы способствовать экспорту украинских зерновых на мировые рынки. согласовано удвоение возможностей транзита через румынские порты до 4 млн тонн сельхозпродукции", - сказал Клаус Йоханнис.

Он добавил, что на сегодняшний день через Румынию идет транзитом почти 60% общего объема экспорта зерна из Украины, с начала полномасштабной войны через страну транзитом прошло более 27 млн тонн украинского зерна.



Йоханнис также подтвердил политическую и практическую поддержку Румынии по поводу начала переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдовы до конца 2023 года.