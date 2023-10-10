Зеленский после встречи с президентом Румынии: Есть решение об обучении украинских пилотов на F-16

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Румыния подписали двустороннюю декларацию, фиксирующую ключевые вещи взаимодействия. Речь идет о мерах безопасности в Черном море, поддержке "формулы мира", расширении экономического и логистического взаимодействия.
Об этом Владимир Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
По словам Зеленского, в скором времени заработает зерновой коридор из Украины – через Молдову в Румынию. Он также отметил, что есть решение о подготовке украинских пилотов на F-16.
По словам Зеленского, в скором времени заработает зерновой коридор из Украины – через Молдову в Румынию. Он также отметил, что есть решение о подготовке украинских пилотов на F-16.
Со своей стороны президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что подписанная двусторонняя декларация подчеркивает "принципиальные рамки дальнейшего сотрудничества".
По его словам, удары рф по портовой инфраструктуре Украины — это военные преступления, которые негативно влияют на вывоз зерновых из Украины и мировую пищевую безопасность.
Он добавил, что на сегодняшний день через Румынию идет транзитом почти 60% общего объема экспорта зерна из Украины, с начала полномасштабной войны через страну транзитом прошло более 27 млн тонн украинского зерна.
Йоханнис также подтвердил политическую и практическую поддержку Румынии по поводу начала переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдовы до конца 2023 года.
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