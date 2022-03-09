Зеленский посетит Турцию с рабочим визитом
19:39 13 Октябрь Киев, Украина
В период с 15 по 17 октября планируется рабочий визит Президента Украины Владимира Зеленского в Турецкую Республику.
Об этом во время внеочередного заседания правительства сообщил министр обороны Украины Андрей Таран
.
"В рамках проведения в Турецкой Республике в период с 15 по 17 октября визита Президента Украины планируется подписание проекта рамочного военного соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики", - отметил министр обороны Украины Андрей Таран.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии