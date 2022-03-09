Зеленский посетит Турцию с рабочим визитом

19:39 13 Октябрь Киев, Украина

В период с 15 по 17 октября планируется рабочий визит Президента Украины Владимира Зеленского в Турецкую Республику.

Об этом во время внеочередного заседания правительства сообщил министр обороны Украины Андрей Таран