Зеленский посетил боевые бригады на Донбассе и наградил украинских защитников

Президент Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Донецкую область и побывал в командных пунктах военных соединений, которые защищают Украину в составе оперативно-тактической группы (ОТГ) "Донецк".
Об этом глава государства сообщил на своей Facebook-странице.
Он заслушал доклады командиров боевых бригад об оперативной ситуации на фронте, взаимодействии подразделений в зоне ответственности ОТГ, а также о статусе выполнения боевых задач и уровне материально-технического обеспечения.
Зеленский пообщался с командирами по проблемным вопросам, среди которых комбаты чаще всего упоминали все большую потребность в беспилотниках и антидроновых средствах, недостаточное комплектование подразделений личным составом и нехватку отдельных типов боеприпасов.
Президент вместе с военными обсудил создание вспомогательной системы обеспечения бригад, которая возьмет на себя менеджерские функции и высвободит время командиров для боевой работы. Также говорилось о способах повышения мотивации воинов.
Зеленский наградил защитников
Глава государства вручил награды украинским защитникам. В частности, орден "Золотая Звезда" с присвоением звания Героя Украины получил командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Командование морской пехоты ВМС ВСУ полковник Виктор Сикоза, защищающий страну с марта 2014 года.
Кроме этого, Зеленский наградил орденами Богдана Хмельницкого I-III степеней, "За мужество" III степени и орденами княгини Ольги III степени защитников и защитниц, проявивших личное мужество и самоотверженно действовавших, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.
Об этом глава государства сообщил на своей Facebook-странице.
Он заслушал доклады командиров боевых бригад об оперативной ситуации на фронте, взаимодействии подразделений в зоне ответственности ОТГ, а также о статусе выполнения боевых задач и уровне материально-технического обеспечения.
Зеленский пообщался с командирами по проблемным вопросам, среди которых комбаты чаще всего упоминали все большую потребность в беспилотниках и антидроновых средствах, недостаточное комплектование подразделений личным составом и нехватку отдельных типов боеприпасов.
Президент вместе с военными обсудил создание вспомогательной системы обеспечения бригад, которая возьмет на себя менеджерские функции и высвободит время командиров для боевой работы. Также говорилось о способах повышения мотивации воинов.
Зеленский наградил защитников
Глава государства вручил награды украинским защитникам. В частности, орден "Золотая Звезда" с присвоением звания Героя Украины получил командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Командование морской пехоты ВМС ВСУ полковник Виктор Сикоза, защищающий страну с марта 2014 года.
Кроме этого, Зеленский наградил орденами Богдана Хмельницкого I-III степеней, "За мужество" III степени и орденами княгини Ольги III степени защитников и защитниц, проявивших личное мужество и самоотверженно действовавших, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.
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