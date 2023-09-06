Зеленский посетил боевые бригады на Донбассе и наградил украинских защитников

"Мощные люди, которые защищают наше государство. Хочу поблагодарить ваших родителей за то, что вы делаете, за то, что вы есть. Горжусь, что у нас в государстве такие обычные, но при этом героические люди. Благодаря вам здесь точно останется Украина. И это важно для всех будущих поколений", — добавил президент.