Зеленский посетил боевые бригады на Донбассе

19:11 16 августа Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский 15 августа посетил военных и лично поблагодарил за храбрость и "настоящую украинскую силу".

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.
"Наши воины на Донбассе мощно сражаются ради Украины и уничтожают оккупантов. И дают нашему государству именно тот результат, который нужен: наше движение вперед", - отметил президент.
Зеленский рассказал о ряде успехов украинских защитников, в частности:
  • 5-я отдельная штурмовая бригада не дала армии рф оцепить Торецк и в дальнейшем окружить Бахмут на Южном направлении.
  • 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар" отбросил врага на 6 километров, и во время уничтожил до двух рот окупантов.
  • подразделения 3-й отдельной штурмовой бригады на днях не дали россиянам выйти в направлении Константиновки и отбросили врага до 8 километров в глубину его позиций.
  • воины взвода "Десептиконы" взяли в боях важные объекты и господствующие высоты, что позволило успешно продолжать активные действия и продвигаться вперед на Бахмутском направлении.
  • 92-я отдельная штурмовая бригада ведет наступательные действия, уничтожая врага, занимая господствующие районы, от которых зависит устойчивость обороны армии рф, и создает условия для продвижения сил обороны и освобождения украинской земли.
"Имел честь посетить эти бригады, лично поблагодарить воинов за храбрость и настоящую украинскую силу. Сражаться ради Украины и получать результат — самая высокая честь", — добавил глава государства.