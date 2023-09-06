Зеленский посетил боевые бригады на Донбассе

Президент Владимир Зеленский 15 августа посетил военных и лично поблагодарил за храбрость и "настоящую украинскую силу".
Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.
Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.
Зеленский рассказал о ряде успехов украинских защитников, в частности:
- 5-я отдельная штурмовая бригада не дала армии рф оцепить Торецк и в дальнейшем окружить Бахмут на Южном направлении.
- 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар" отбросил врага на 6 километров, и во время уничтожил до двух рот окупантов.
- подразделения 3-й отдельной штурмовой бригады на днях не дали россиянам выйти в направлении Константиновки и отбросили врага до 8 километров в глубину его позиций.
- воины взвода "Десептиконы" взяли в боях важные объекты и господствующие высоты, что позволило успешно продолжать активные действия и продвигаться вперед на Бахмутском направлении.
- 92-я отдельная штурмовая бригада ведет наступательные действия, уничтожая врага, занимая господствующие районы, от которых зависит устойчивость обороны армии рф, и создает условия для продвижения сил обороны и освобождения украинской земли.
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