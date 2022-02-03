Зеленский поручил отменить призыв на срочную службу с 1 января 2024 года

Глава Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину подготовить прекращение призыва на срочную службу с 1 января 2024 года.
Об этом идет речь в указе президента.
Документ предусматривает, что в Украине будет внедрена модель интенсивной системы военной подготовки, которая станет альтернативой призыву на срочную службу.
Согласно названию, приказ преследует цель обеспечения государственного суверенитета, защиту прав и свобод граждан, усиление обороноспособности государства, развитие профессиональной составляющей Вооруженных сил Украины.
Указ Зеленского обязал Минобороны разработать концепцию постепенного перехода к формированию ВСУ на профоснове.
В настоящее время в армию призывают мужчин от 18 до 27 лет, которых медкомиссия признает пригодными к военной службе
Указ также предусматривает, что в течение 2023 года Минобороны должно увеличить зарплаты военным до минимум трехкратного размера минимальной зарплаты.
Также ведомство должно разработать концепцию жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей.
Согласно указу, с 2022 по 2025 год численность ВСУ должна возрасти на 100 000 военных, а контракты для солдат должны стать продолжительнее.
Об этом идет речь в указе президента.
Документ предусматривает, что в Украине будет внедрена модель интенсивной системы военной подготовки, которая станет альтернативой призыву на срочную службу.
Согласно названию, приказ преследует цель обеспечения государственного суверенитета, защиту прав и свобод граждан, усиление обороноспособности государства, развитие профессиональной составляющей Вооруженных сил Украины.
Указ Зеленского обязал Минобороны разработать концепцию постепенного перехода к формированию ВСУ на профоснове.
В настоящее время в армию призывают мужчин от 18 до 27 лет, которых медкомиссия признает пригодными к военной службе
Указ также предусматривает, что в течение 2023 года Минобороны должно увеличить зарплаты военным до минимум трехкратного размера минимальной зарплаты.
Также ведомство должно разработать концепцию жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей.
Согласно указу, с 2022 по 2025 год численность ВСУ должна возрасти на 100 000 военных, а контракты для солдат должны стать продолжительнее.
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