Зеленский попросил религиозных лидеров перевести богослужения в онлайн-режим

22:19 19 октября Киев, Украина

В связи со сложившейся ситуацией в стране, Владимир Зеленский обратился с просьбой к представителям Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций помочь властям в противодействии эпидемии COVID-19.



По информации Минздрава, в Украине в последние недели фиксируется 5-6 тысяч новых случаев коронавируса ежедневно и наблюдается тенденция к росту заболеваемости. Хуже всех переносят болезнь пожилые люди - на эту категорию граждан приходится 80-85% всех летальных случаев COVID-19. В ряде регионов страны загруженность коек в больницах составляет 70%, а в некоторых населенных пунктах - 100%.

"Мы можем снизить количество зараженных и умерших, если уменьшим пребывания граждан, особенно пожилого возраста, в местах массового скопления людей. Речь идет не только о церкви, но и о любых помещениях и мероприятиях", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, государство не может еженедельно увеличивать количество коек и переводить медучреждения только на лечение больных с COVID-19.

"Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9500 ежедневных заражений коронавирусом. Если иметь больше 9500 инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем", - пояснил президент.

В свою очередь присутствующие представители Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций заверили, что будут максимально использовать и принимать меры для соблюдения карантинных рекомендаций, в том числе по социальной дистанции. При некоторых религиозных организациях введены социальные инициативы по закупке и передаче продуктов и всего необходимого пожилым людям и малообеспеченным с целью уменьшения их социальных контактов с потенциально больными людьми.