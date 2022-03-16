Зеленский попросил религиозных лидеров перевести богослужения в онлайн-режим

В связи со сложившейся ситуацией в стране, Владимир Зеленский обратился с просьбой к представителям Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций помочь властям в противодействии эпидемии COVID-19.
По информации Минздрава, в Украине в последние недели фиксируется 5-6 тысяч новых случаев коронавируса ежедневно и наблюдается тенденция к росту заболеваемости. Хуже всех переносят болезнь пожилые люди - на эту категорию граждан приходится 80-85% всех летальных случаев COVID-19. В ряде регионов страны загруженность коек в больницах составляет 70%, а в некоторых населенных пунктах - 100%.
По его словам, государство не может еженедельно увеличивать количество коек и переводить медучреждения только на лечение больных с COVID-19.
В свою очередь присутствующие представители Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций заверили, что будут максимально использовать и принимать меры для соблюдения карантинных рекомендаций, в том числе по социальной дистанции. При некоторых религиозных организациях введены социальные инициативы по закупке и передаче продуктов и всего необходимого пожилым людям и малообеспеченным с целью уменьшения их социальных контактов с потенциально больными людьми.
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