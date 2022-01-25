Зеленский пообещал предоставить гумпомощь Индии

20:14 07 Май Киев, Украина

Глава Украины Владимир Зеленский провел встречу с владельцем компании Serum Institute of India Сайрусом Пунавало, чью вакцину CoviShield от коронавируса получила Украина.

Об этом сообщает пресс-служба президента, 7 мая.

«Вакцинация - это сейчас вопрос номер один не только в Украине, но и во всем мире. И поэтому я хочу поблагодарить Serum Institute и вас лично, ведь первые вакцины, которые получила Украина, были именно от вас», - отметил Зеленский.

Президент пожелал здоровья народу Индии, где сейчас сложная эпидемическая ситуация из-за распространения COVID-19. Он подчеркнул, что поддержит предоставление Индии гуманитарной помощи.

«Знаю, что правительство рассматривает возможность предоставить гуманитарную помощь Индии. Подтверждаю, что в ближайшее время подпишу соответствующий указ, и мы будем делать все, чтобы действительно помочь людям Индии. Думаю, в ближайшие дни Индия обязательно получит гуманитарный груз от Украины», - отметил Зеленский.

Пунавала в свою очередь отметил, что Индия уже поставила Украине полмиллиона доз вакцины от коронавируса. Он также уверил, что Украина будет среди приоритетных стран, которые получат законтрактованную вакцину, как только индийское правительство возобновит ее экспорт.



Президент также предложил Пунавале рассмотреть возможности сотрудничества Serum Institute of India и украинских партнеров с целью совместной разработки и производства в Украине медпрепаратов, лекарств и вакцин, в том числе и от COVID-19.