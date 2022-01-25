Зеленский пообещал предоставить гумпомощь Индии

Глава Украины Владимир Зеленский провел встречу с владельцем компании Serum Institute of India Сайрусом Пунавало, чью вакцину CoviShield от коронавируса получила Украина.
Об этом сообщает пресс-служба президента, 7 мая.
Президент пожелал здоровья народу Индии, где сейчас сложная эпидемическая ситуация из-за распространения COVID-19. Он подчеркнул, что поддержит предоставление Индии гуманитарной помощи.
Пунавала в свою очередь отметил, что Индия уже поставила Украине полмиллиона доз вакцины от коронавируса. Он также уверил, что Украина будет среди приоритетных стран, которые получат законтрактованную вакцину, как только индийское правительство возобновит ее экспорт.
Президент также предложил Пунавале рассмотреть возможности сотрудничества Serum Institute of India и украинских партнеров с целью совместной разработки и производства в Украине медпрепаратов, лекарств и вакцин, в том числе и от COVID-19.
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