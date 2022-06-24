Зеленский: Получение статуса кандидата на вступление в ЕС – это помолвка

Получение статуса кандидата на вступление в ЕС – это помолвка.
По словам Зеленского, отныне мы не относимся к "третьим странам". Украина сможет присоединяться к работе отдельных органов и новых программ ЕС.
Также правительство разработало дорожную карту по воплощению законодательства, норм и правила ЕС во всех сферах жизни. Кроме того, парламент должен одобрить ряд евроинтеграционных законов.
Президент подчеркнул, что Украина воплощает реформы по собственным убеждениям, поскольку стремится не присоединиться, а вернуться в европейскую семью.
Также правительство разработало дорожную карту по воплощению законодательства, норм и правила ЕС во всех сферах жизни. Кроме того, парламент должен одобрить ряд евроинтеграционных законов.
Президент подчеркнул, что Украина воплощает реформы по собственным убеждениям, поскольку стремится не присоединиться, а вернуться в европейскую семью.
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