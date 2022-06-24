Зеленский: Получение статуса кандидата на вступление в ЕС – это помолвка

11:31 24 июня Киев, Украина

Получение статуса кандидата на вступление в ЕС – это помолвка.

"В плоскости не политических, а человеческих отношений получение статуса кандидата – это помолвка. Серьезный шаг в отношениях Украины и ЕС. Это не просто дружба, не симпатия, а твердое и официальное намерение стать в будущем одним целым. В ближайшем будущем"- Владимир Зеленский

По словам Зеленского, отныне мы не относимся к "третьим странам". Украина сможет присоединяться к работе отдельных органов и новых программ ЕС.



Также правительство разработало дорожную карту по воплощению законодательства, норм и правила ЕС во всех сферах жизни. Кроме того, парламент должен одобрить ряд евроинтеграционных законов.



Президент подчеркнул, что Украина воплощает реформы по собственным убеждениям, поскольку стремится не присоединиться, а вернуться в европейскую семью.