Зеленский поедет в Японию на встречу лидеров G7 - Данилов

Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Японию для участия в саммите лидеров G7. Ранее Зеленский собирался принять участие в саммите по видеосвязи.
Эту информацию сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Лидеры G7 проведут встречу с 19 по 21 мая в японском городе Хиросима.
О том, что президент Украины Владимир Зеленский лично посетит саммит "Большой Семерки" в Хиросиме, сообщили в пятницу, 19 мая, правительственные источники Японии и США, передает Kyodo .
Bloomberg информирует, что люди, пожелавшие остаться неизвестными при обсуждении конфиденциальной информации, рассказали, что "Зеленский улетит на военном самолете США в Японию после ожидаемой остановки в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств". Спикер Совета национальной безопасности США отказался от комментариев.
Напомним, доминирующей темой саммита "Большой семерки" является вторжение россии в Украину и продолжающаяся война. Отношения с Китаем также станут ключевой темой, поскольку лидеры G7 стремятся обеспечить "свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион".
Принимающая страна Япония расширила список приглашенных, включив в него Австралию, Индию, Бразилию, Южную Корею, Вьетнам, Индонезию, Коморские острова (представляющие Африканский союз) и Острова Кука (представляющие Форум тихоокеанских островов).
Принимающая страна Япония расширила список приглашенных, включив в него Австралию, Индию, Бразилию, Южную Корею, Вьетнам, Индонезию, Коморские острова (представляющие Африканский союз) и Острова Кука (представляющие Форум тихоокеанских островов).
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