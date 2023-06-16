Зеленский поедет в Японию на встречу лидеров G7 - Данилов

09:30 19 мая Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Японию для участия в саммите лидеров G7. Ранее Зеленский собирался принять участие в саммите по видеосвязи.

Эту информацию сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"На встрече будут рассмотрены весьма значимые вопросы, поэтому именно физическое присутствие нашего президента важно для того, чтобы отстаивать наши интересы — предоставлять четкие предложения и четкую аргументацию по тем событиям, которые продвигаются на территории нашей страны", - сказал Данилов.

Лидеры G7 проведут встречу с 19 по 21 мая в японском городе Хиросима.

О том, что президент Украины Владимир Зеленский лично посетит саммит "Большой Семерки" в Хиросиме, сообщили в пятницу, 19 мая, правительственные источники Японии и США, передает Kyodo .

"Это будет первая поездка Зеленского в Азию после начала вторжения россии в Украину в феврале прошлого года. Ранее в правительстве Японии сообщили, что Зеленский примет участие в воскресных дискуссиях на саммите G7 онлайн", - отмечает японское СМИ.

Bloomberg информирует, что люди, пожелавшие остаться неизвестными при обсуждении конфиденциальной информации, рассказали, что "Зеленский улетит на военном самолете США в Японию после ожидаемой остановки в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств". Спикер Совета национальной безопасности США отказался от комментариев.

Напомним, доминирующей темой саммита "Большой семерки" является вторжение россии в Украину и продолжающаяся война. Отношения с Китаем также станут ключевой темой, поскольку лидеры G7 стремятся обеспечить "свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион".



Принимающая страна Япония расширила список приглашенных, включив в него Австралию, Индию, Бразилию, Южную Корею, Вьетнам, Индонезию, Коморские острова (представляющие Африканский союз) и Острова Кука (представляющие Форум тихоокеанских островов).