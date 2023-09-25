Зеленский подтвердил прибытие танков Abrams в Украину

Первая партия танков Abrams M1, обещанных Соединенными Штатами, прибыла в Украину 23 сентября, сообщила The New York Times со ссылкой на двух чиновников американского министерства обороны на условиях анонимности.
Газета указывает, что собеседники не назвали количество бронированных машин, уже прибывших в Украину, но заверили, что еще больше танков Abrams будут отправлены в ближайшие месяцы.
Президент Владимир Зеленский подтвердил прибытие первой партии американских танков Abrams в Украину.
Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.
M1 Abrams – основной боевой танк третьего поколения производства США. Он хорошо вооруженной, бронированной, мобильной боевой машиной, рассчитанной на ведение боевых действий в различных условиях современных войн и вооруженных конфликтов.
Важными особенностями танка является применение мощных газотурбинных двигателей (работающих на топливе для реактивных двигателей JP8), оборудование многослойной композитной композитной броней, отдельное хранение боеприпасов в изолированном капсульном отсеке для отделения членов экипажа из-под удара в случае попадания снаряда в танк. "
"Abrams" является одним из самых тяжелых танков, находящихся в эксплуатации в начале XXI века.
Важными особенностями танка является применение мощных газотурбинных двигателей (работающих на топливе для реактивных двигателей JP8), оборудование многослойной композитной композитной броней, отдельное хранение боеприпасов в изолированном капсульном отсеке для отделения членов экипажа из-под удара в случае попадания снаряда в танк. "
"Abrams" является одним из самых тяжелых танков, находящихся в эксплуатации в начале XXI века.
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