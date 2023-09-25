Зеленский подтвердил прибытие танков Abrams в Украину

14:55 25 сентября Киев, Украина

Первая партия танков Abrams M1, обещанных Соединенными Штатами, прибыла в Украину 23 сентября, сообщила The New York Times со ссылкой на двух чиновников американского министерства обороны на условиях анонимности.

Газета указывает, что собеседники не назвали количество бронированных машин, уже прибывших в Украину, но заверили, что еще больше танков Abrams будут отправлены в ближайшие месяцы.

Президент Владимир Зеленский подтвердил прибытие первой партии американских танков Abrams в Украину.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Хорошие новости от министра [обороны Рустема] Умерова. "Абрамсы" уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарим союзников за выполнение договоренностей. Ищем новые контракты, расширяем географию поставок", — отметил Зеленский.