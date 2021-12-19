Зеленский подписал закон об урегулировании коллекторской деятельности

13:45 12 Апрель Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон , призванный защитить потребителей от недобросовестных коллекторов.



Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в понедельник, 12 апреля.

"Сегодня в Украине насчитывается более 200 так называемых коллекторских компаний, к услугам которых обращаются финансовые учреждения в случаях наличия просроченной задолженности у своих клиентов. Однако эта сфера в Украине остается плохо урегулированной на законодательном уровне, поэтому коллекторы нередко действуют с нарушениями законодательства для побуждения должников вернуть долг", - пояснили в ОП.

Новый закон вводит четкие правила поведения как для кредиторов, так и для коллекторов при урегулировании проблемной задолженности. В частности, документ устанавливает требования к кредитодателям и коллекторским компаниям, в частности: соблюдать этическое поведение с должником; информировать его в случае привлечения коллекторской компании или уступки права истребования новому кредитору; заключать договоры только с компаниями, включенными в реестр коллекторских компаний НБУ; контролировать действия привлеченных коллекторских компаний. За несоблюдение этих требований предусмотрены штрафы.

"Согласно закону, перед заключением договора о потребительском кредите кредитор должен проинформировать потребителя о возможности привлечения коллекторской компании в случае непогашения задолженности в срок. В договоре о потребительском кредите должно быть отражено право потребителя обращаться в Национальный банк Украины в случае нарушения законодательства в сфере потребительского кредитования", - сказано в сообщении.

Закон также устанавливает требования к взаимодействию с потребителем (или его представителем) при урегулировании просроченной задолженности. В частности, во время первого общения кредитор или коллекторская компания должны сообщить свое наименование, имя и фамилию представителя, правовое основание для обращения и размер просроченной задолженности, а по требованию потребителя - также предоставить соответствующие документы в течение семи рабочих дней.



В свою очередь Нацбанк получает полномочия контролировать соблюдение банками, другими финансовыми учреждениями и коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.