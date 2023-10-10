Президент Владимир Зеленский подписал закон об открытии электронных деклараций для чиновников.
Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.
Законопроект 9534, который предусматривает данное изменение, был возвращен с подписью президента и теперь вступает в силу.
Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.
Законопроект 9534, который предусматривает данное изменение, был возвращен с подписью президента и теперь вступает в силу.
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