Зеленский подписал закон об открытии электронных деклараций

12:48 10 октября Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский подписал закон об открытии электронных деклараций для чиновников.

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

Законопроект 9534, который предусматривает данное изменение, был возвращен с подписью президента и теперь вступает в силу.