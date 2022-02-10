Зеленский подписал закон "Об основных принципах молодежной политики"

17:08 18 Май Киев, Украина

Подписанный Владимиром Зеленским закон о принципах молодежной политики вводит действенные механизмы привлечения молодежи к участию в общественной жизни.



Закон имплементирует в украинское законодательство большинство положений Европейской хартии, сообщает пресс-служба Офиса президента, 18 мая.



В частности, документ определяет, что молодежь – это люди в возрасте от 14 до 35 лет, и вводит действенные механизмы привлечения молодежи к процессу выработки и принятия решений. На национальном уровне – через Национальный совет по вопросам молодежи при Кабинете Министров Украины, на местном – через молодежные советы и советников по вопросам молодежи.



Закон также регулирует вопросы деятельности Украинского молодежного фонда. Согласно документу, фонд является бюджетным учреждением, выполняющим специальные функции по содействию реализации задач молодежной политики. Его деятельность направляет и координирует Министерство молодежи и спорта Украины. Политика прозрачности деятельности фонда будет обеспечиваться сбалансированной структурой органов управления и открытым процессом их формирования.



Верховная Рада приняла соответствующий закон 27 апреля 2021 года.