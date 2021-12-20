Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме - 11 апреля он вступил в силу

10:42 12 Апрель Киев, Украина

В Украине с 11 апреля начал действовать Закон о всеукраинском референдуме. Для его проведения создадут автоматизированную информационно-аналитическую систему для электронного голосования.
 
10 апреля закон был опубликован в издании "Голос Украины" и вступил в силу на следующий день после опубликования.

Отметим, что ряд норм этого документа вступят в силу позже.

Согласно закону, всеукраинский референдум, в зависимости от вопроса, может назначать президент, Верховная Рада или президент по народной инициативе.

На всеукраинский референдум запрещается выносить вопросы:
  • противоречащие положениям Конституции;

  • противоречащие общепризнанным принципам и нормам международного права;

  • касаются отмены или ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина;

  • направлены на ликвидацию независимости Украины;

  • направленные на нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины;

  • создают угрозу национальной безопасности Украины.
Также на всеукраинский референдум нельзя выносить вопросы по поводу налогов, бюджета, амнистии и вопросы, находящихся в ведении органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Можно выносить на рассмотрение такие вопросы:
  • утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;

  • общегосударственного значения;

  • об изменении территории Украины (только о ее увеличении)

  • о прекращении действия закона или отдельных его положений.
На всеукраинский референдум может выноситься один вопрос.

Законом предусмотрены электронные процедуры при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронное голосование.

Для организации и проведения всеукраинского референдума хотят создать автоматизированную информационно-аналитическую систему для электронного голосования.

Нормы об электронных голосования должны вступить в силу с началом работы данной системы.