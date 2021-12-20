Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме - 11 апреля он вступил в силу

В Украине с 11 апреля начал действовать Закон о всеукраинском референдуме. Для его проведения создадут автоматизированную информационно-аналитическую систему для электронного голосования.
10 апреля закон был опубликован в издании "Голос Украины" и вступил в силу на следующий день после опубликования.
Отметим, что ряд норм этого документа вступят в силу позже.
Согласно закону, всеукраинский референдум, в зависимости от вопроса, может назначать президент, Верховная Рада или президент по народной инициативе.
На всеукраинский референдум запрещается выносить вопросы:
Отметим, что ряд норм этого документа вступят в силу позже.
Согласно закону, всеукраинский референдум, в зависимости от вопроса, может назначать президент, Верховная Рада или президент по народной инициативе.
На всеукраинский референдум запрещается выносить вопросы:
- противоречащие положениям Конституции;
- противоречащие общепризнанным принципам и нормам международного права;
- касаются отмены или ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина;
- направлены на ликвидацию независимости Украины;
- направленные на нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины;
- создают угрозу национальной безопасности Украины.
Также на всеукраинский референдум нельзя выносить вопросы по поводу налогов, бюджета, амнистии и вопросы, находящихся в ведении органов правопорядка, прокуратуры или суда.
Можно выносить на рассмотрение такие вопросы:
Можно выносить на рассмотрение такие вопросы:
- утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;
- общегосударственного значения;
- об изменении территории Украины (только о ее увеличении)
- о прекращении действия закона или отдельных его положений.
На всеукраинский референдум может выноситься один вопрос.
Законом предусмотрены электронные процедуры при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронное голосование.
Для организации и проведения всеукраинского референдума хотят создать автоматизированную информационно-аналитическую систему для электронного голосования.
Нормы об электронных голосования должны вступить в силу с началом работы данной системы.
Законом предусмотрены электронные процедуры при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронное голосование.
Для организации и проведения всеукраинского референдума хотят создать автоматизированную информационно-аналитическую систему для электронного голосования.
Нормы об электронных голосования должны вступить в силу с началом работы данной системы.
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