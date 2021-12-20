Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме - 11 апреля он вступил в силу

10:42 12 Апрель Киев, Украина

В Украине с 11 апреля начал действовать Закон о всеукраинском референдуме. Для его проведения создадут автоматизированную информационно-аналитическую систему для электронного голосования.





Отметим, что ряд норм этого документа вступят в силу позже.



Согласно закону, всеукраинский референдум, в зависимости от вопроса, может назначать президент,



На всеукраинский референдум запрещается выносить вопросы: 10 апреля закон был опубликован в издании "Голос Украины" и вступил в силу на следующий день после опубликования.Отметим, что ряд норм этого документа вступят в силу позже.Согласно закону, всеукраинский референдум, в зависимости от вопроса, может назначать президент, Верховная Рада или президент по народной инициативе.

противоречащие положениям Конституции;





противоречащие общепризнанным принципам и нормам международного права;





касаются отмены или ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина;





направлены на ликвидацию независимости Украины;





направленные на нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины;





создают угрозу национальной безопасности Украины.

Также на всеукраинский референдум нельзя выносить вопросы по поводу налогов, бюджета, амнистии и вопросы, находящихся в ведении органов правопорядка, прокуратуры или суда.



Можно выносить на рассмотрение такие вопросы:

утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;





общегосударственного значения;





об изменении территории Украины (только о ее увеличении)





о прекращении действия закона или отдельных его положений.

На всеукраинский референдум может выноситься один вопрос.



Законом предусмотрены электронные процедуры при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронное голосование.



Для организации и проведения всеукраинского референдума хотят создать автоматизированную информационно-аналитическую систему для электронного голосования.



Нормы об электронных голосования должны вступить в силу с началом работы данной системы.