Зеленский подписал закон о десоветизации админустройства

Президент Владимир Зеленский 24 октября подписал закон о десоветизации порядка решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины.
Об этом свидетельствует карточка законопроекта №8263.
Документ предусматривает ликвидацию действующего с 1981 года регулирования вопросов административно-территориального устройства по советскому принципу, а установить четкие процедуры отнесения населенных пунктов к категории городов, поселков и сел. А также закрепить на законодательном уровне процедуру наименования (переименования) населённых пунктов и упростить некоторые административно-территориальные процедуры.
В законопроекте также предлагается ввести понятие "поселение" вместо "поселок городского типа", как компактного места жительства людей за пределами населенного пункта, не имеющего устойчивого состава населения.
Об этом свидетельствует карточка законопроекта №8263.
Документ предусматривает ликвидацию действующего с 1981 года регулирования вопросов административно-территориального устройства по советскому принципу, а установить четкие процедуры отнесения населенных пунктов к категории городов, поселков и сел. А также закрепить на законодательном уровне процедуру наименования (переименования) населённых пунктов и упростить некоторые административно-территориальные процедуры.
В законопроекте также предлагается ввести понятие "поселение" вместо "поселок городского типа", как компактного места жительства людей за пределами населенного пункта, не имеющего устойчивого состава населения.
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