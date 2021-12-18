Зеленский подписал закон, который усилит защиту лесов и предотвратит пожары

19:17 12 Март Киев, Украина





Об этом сообщается на сайте президента. Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому увеличивается ответственность собственников земли и землепользователей за выжигание сухой растительности с нарушением установленного порядка вблизи автодорог, водоемов, лесов, полей и ж\д сообщений.Об этом сообщается на сайте президента.

Данный закон устанавливает запрет выжигания с нарушением установленного порядка сухой растительности в прибрежных полосах вдоль рек, морей, морских заливов и лиманов, вокруг водоемов и на островах, в среде размножения и на путях миграции животных. За нарушение запрета предусматривается административная ответственность.



Документ обязывает землепользователей не допускать выжигания сухой растительности с нарушением установленного порядка, обкашивать (с уборкой скошенного) и опахивать земельные участки, прилегающие к торфяникам, полезащитным лесным полосам, лугам, пастбищам, участкам со степной, водно-болотной и другой естественной растительностью, в полосах отвода автомобильных и железных дорог.



Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, в Украине наблюдается устойчивая тенденция к увеличению количества пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и в результате массового сельскохозяйственного выжигания. Такие пожары наносят непоправимый вред окружающей среде, растительному и животному миру, уничтожают виды растений и животных, подлежащих защите и занесены в Красную книгу Украины. При этом собственники и землепользователи фактически не несут ответственности за нарушение требований законодательства, а местные органы власти не имеют полномочий для предотвращения возникновения пожаров.