Зеленский подписал указ о возвращении "Мотор Сичи"

12:34 24 Март Киев, Украина



Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Зеленский одобрил решение СНБО о возврате украинскому народу предприятия "Мотор Сичь". Соответствующий указ №108/2021 был подписан сегодня, 24 марта.Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: 1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 "О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018" О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей ", введенного в действие указом президента Украины от 6 марта 2018 № 58 "(прилагается, для служебного пользования)", - сообщается в документе.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие указом, необходимо возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.



Указ вступает в силу со дня его опубликования.



Текст решения СНБО не опубликован, поскольку ему присвоен гриф "для служебного пользования".



Как сообщалось, 11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет нацбезопасности и обороны принял решение, что предприятие "Мотор Сич" в Запорожье будет возвращено украинскому народу.



"Согласно этому решению, предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу - в собственность украинского государства в законный конституционный способ в ближайшее время", - заявил Данилов.