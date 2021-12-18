Зеленский подписал указ о возвращении "Мотор Сичи"

Зеленский одобрил решение СНБО о возврате украинскому народу предприятия "Мотор Сичь". Соответствующий указ №108/2021 был подписан сегодня, 24 марта.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие указом, необходимо возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Текст решения СНБО не опубликован, поскольку ему присвоен гриф "для служебного пользования".
Как сообщалось, 11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет нацбезопасности и обороны принял решение, что предприятие "Мотор Сич" в Запорожье будет возвращено украинскому народу.
"Согласно этому решению, предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу - в собственность украинского государства в законный конституционный способ в ближайшее время", - заявил Данилов.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Текст решения СНБО не опубликован, поскольку ему присвоен гриф "для служебного пользования".
Как сообщалось, 11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет нацбезопасности и обороны принял решение, что предприятие "Мотор Сич" в Запорожье будет возвращено украинскому народу.
"Согласно этому решению, предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу - в собственность украинского государства в законный конституционный способ в ближайшее время", - заявил Данилов.
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