Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации в Славянске

08:44 27 Май Киев, Украина

В Славянске Донецкой области создадут городскую военно-гражданскую администрацию, соответствующий указ подписал глава Украины Владимир Зеленский.

Командующему ООС и главе Донецкой ОГА поручено провести мероприятия по созданию такой администрации.
 
Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Во исполнение закона Украины О военно-гражданских администрациях постановляю образовать Славянскую городскую военно-гражданскую администрацию Краматорского района Донецкой области", - указано в документе.
Командующему объединенных сил, главе Донецкой областной государственной администрации поручено провести мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.