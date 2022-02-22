Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации в Славянске

В Славянске Донецкой области создадут городскую военно-гражданскую администрацию, соответствующий указ подписал глава Украины Владимир Зеленский.
Командующему ООС и главе Донецкой ОГА поручено провести мероприятия по созданию такой администрации.
Командующему ООС и главе Донецкой ОГА поручено провести мероприятия по созданию такой администрации.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Командующему объединенных сил, главе Донецкой областной государственной администрации поручено провести мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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