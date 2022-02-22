Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации в Славянске

08:44 27 Май Киев, Украина





Командующему ООС и главе Донецкой ОГА поручено провести мероприятия по созданию такой администрации. Славянске Донецкой области создадут городскую военно-гражданскую администрацию, соответствующий указ подписал глава Украины Владимир Зеленский.Командующему ООС и главе Донецкой ОГА поручено провести мероприятия по созданию такой администрации.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Во исполнение закона Украины О военно-гражданских администрациях постановляю образовать Славянскую городскую военно-гражданскую администрацию Краматорского района Донецкой области", - указано в документе.

Командующему объединенных сил, главе Донецкой областной государственной администрации поручено провести мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации.



Указ вступает в силу со дня его опубликования.