Зеленский подписал указ о новых военных администрациях в Запорожской области

09:10 06 июля Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о формировании новых военных администраций в Запорожской области.

Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте Президентского офиса.

В соответствии с указом были учреждены следующие административные единицы:
  • Великобелозерская сельская военная администрация в Васильевском районе Запорожской области;
  • Веселовская поселковая военная администрация в Мелитопольском районе Запорожской области;
  • Гуляйпольская городская военная администрация в Пологовском районе Запорожской области;
  • Константиновская сельская военная администрация в Мелитопольском районе Запорожской области;
  • Малиновская сельская военная администрация в Пологовском районе Запорожской области;
  • Мирненская поселковая военная администрация в Мелитопольском районе Запорожской области;
  • Новоуспеновская сельская военная администрация в Мелитопольском районе Запорожской области;
  • Александровская сельская военная администрация в Мелитопольском районе Запорожской области;
  • Федоровская сельская военная администрация в Пологовском районе Запорожской области;
  • Акимовская поселковая военная администрация в Мелитопольском районе Запорожской области.