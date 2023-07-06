Зеленский подписал указ о новых военных администрациях в Запорожской области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о формировании новых военных администраций в Запорожской области.
Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте Президентского офиса.
В соответствии с указом были учреждены следующие административные единицы:
Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте Президентского офиса.
В соответствии с указом были учреждены следующие административные единицы:
- Великобелозерская сельская военная администрация в Васильевском районе Запорожской области;
- Веселовская поселковая военная администрация в Мелитопольском районе Запорожской области;
- Гуляйпольская городская военная администрация в Пологовском районе Запорожской области;
- Константиновская сельская военная администрация в Мелитопольском районе Запорожской области;
- Малиновская сельская военная администрация в Пологовском районе Запорожской области;
- Мирненская поселковая военная администрация в Мелитопольском районе Запорожской области;
- Новоуспеновская сельская военная администрация в Мелитопольском районе Запорожской области;
- Александровская сельская военная администрация в Мелитопольском районе Запорожской области;
- Федоровская сельская военная администрация в Пологовском районе Запорожской области;
- Акимовская поселковая военная администрация в Мелитопольском районе Запорожской области.
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