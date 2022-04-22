Зеленский подписал указ о назначении новых районных судей

06:26 25 ноября Киев, Украина

Владимир Зеленский утвердил кандидатуры на должность районного судьи в Киеве, Ровно, Волыни, Харькове, Черкассах и Черновцах.



Об этом стало известно с официального сайта главы государства.



Зеленский назначил Александра Бурлаку на должность судьи Соломенского районного суда Киева, Александру Жуковскую - на должность судьи Дубенского районного суда Ривненской области.



Наталья Шептицкая назначена на должность судьи Рожищенского районного суда Волынской области, Валентин Гомаду - судьей Ленинского районного суда Харькова, Роман Пиньковский - судьей Уманского горрайонного суда Черкасской области, Наталья Танасийчук - судьей Шевченковского районного суда Черновцов, Марина Бондаренко - судьей Дарницкого районного суда Киева.