Зеленский подаст в Раду законопроект о множественном гражданстве

15:50 01 Декабрь Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вносит законопроекты о множественном гражданстве и экономическом паспорте украинца.

Об этом он сообщил в среду, 1 декабря, в ежегодном послании в парламент о внутреннем и внешнем положении Украины.

"Я знаю, насколько важен для украинцев, проживающих в США, Канаде, ЕС, вопрос множественного гражданства . Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. Нас 65 миллионов", - сказал глава государства.

Законопроект об экономическом паспорте украинца Зеленский пообещал зарегистрировать в Раде до 10 декабря. "В соответствии с ним, плата за использование наших украинских недр будет накапливаться на персональных счетах детей-граждан Украины. После достижения совершеннолетия наши дети смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине или покупки собственного жилья в Украине", - рассказал он.



Кроме того, президент призвал народных депутатов принять закон о введении обязательного накопительного уровня пенсионной системы , что, по его словам, позволит обеспечить "достойную старость". Также Зеленский анонсировал программу выдачи потребительских кредитов всем "честным налогоплательщикам-физлицам" под 5 процентов. Глава государства добавил, что их будут выдавать для покупки недвижимости, электромобилей и получения образования или смены профессии.



По словам президента, Украина по итогам этого года снизит прямой госдолг до уровня менее 50 процентов ВВП впервые с 2013 года. Он также сообщил, что первый рейс национального авиаперевозчика Украины состоится в 2022 году. "К 2025-му будет полностью сформирован флот компании - не менее 20 судов, будут открыты регулярные рейсы: как внутренние, так и внешние", - сказал глава государства с трибуны Верховной Рады.



Кроме того, Зеленский заявил, что Украина ожидает от Организации Объединенных Наций предоставления статуса международной организации "Крымской платформе".

"Впервые с 2014 года деоккупация Крыма была обсуждена на самом высоком международном уровне. Мы вернули Крым в мировую повестку дня. Крымская платформа будет закреплена в резолюции Генассамблеи ООН", - сказал президент.

К тому же, он подчеркнул, что Украина не сможет остановить войну на Донбассе без прямых переговоров с Россией. По его словам, это признают и внешние партнеры Украины.

"Все внешние сочли, а некоторые внутренние это не признают. И мы должны говорить, что у нас сильная мощная армия и не бояться говорить друг другу правду, если мы хотим вернуть Донбасс", - сказал Зеленский.

Напомним, что 1 декабря Зеленский выступал в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.