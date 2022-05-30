Зеленский побывал на передовой в Харьковской области

Глава Украины Владимир Зеленский впервые с начала войны посетил передовую в Харьковской области, где встретился с военными, местными властями и посетил пострадавших от агрессии рф.
Об этом сообщается на сайте президента Украины.
Кроме того, украинский президент посетил один из районов Харькова, который сильно пострадал от обстрелов российских войск. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что в городе и области были разрушены 2229 жилых домов.
В ходе встречи с местными властями Зеленский заявил, что для отстройки поврежденных домов будут действовать как и государственные, так и местные программы. Однако призвал местную власть искать европейские программы и кредитные проекты. Президент также подчеркнул, что все новые дома нужно строить с бомбоубежищами и укрытиями.
В ходе встречи с местными властями Зеленский заявил, что для отстройки поврежденных домов будут действовать как и государственные, так и местные программы. Однако призвал местную власть искать европейские программы и кредитные проекты. Президент также подчеркнул, что все новые дома нужно строить с бомбоубежищами и укрытиями.
Также Зеленский провел совещание с руководством области и города.
Напомним, в апреле Владимир Зеленский в сопровождении военных и журналистов посетил Бучу в пригороде Киева. Войска рф оккупировали районы Киевской области вскоре после начала войны и окончательно покинули их 2 апреля. После их отхода стало известно об убийствах мирных жителей в Буче и других городах.
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