Зеленский побывал на передовой в Харьковской области

07:31 30 мая Киев, Украина

Глава Украины Владимир Зеленский впервые с начала войны посетил передовую в Харьковской области, где встретился с военными, местными властями и посетил пострадавших от агрессии рф.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

«Хочу поблагодарить каждого из вас за службу. Вы рискуете своей жизнью ради всех нас и нашего государства. Благодарю вас за защиту независимости Украины. Берегите себя!», — сказал президент военнослужащим.

Кроме того, украинский президент посетил один из районов Харькова, который сильно пострадал от обстрелов российских войск. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что в городе и области были разрушены 2229 жилых домов.



В ходе встречи с местными властями Зеленский заявил, что для отстройки поврежденных домов будут действовать как и государственные, так и местные программы. Однако призвал местную власть искать европейские программы и кредитные проекты. Президент также подчеркнул, что все новые дома нужно строить с бомбоубежищами и укрытиями.





Также Зеленский провел совещание с руководством области и города.

"Поблагодарил их за то, что они были и остаются вместе с харьковчанами, вместе с Украиной и – что очень важно сейчас – вместе друг с другом. У них сотрудничество на сто процентов: армия, полиция, мэр Харькова, областная государственная администриция – все работают на Победу и делают это очень эффективно.



К сожалению, этого не скажешь о местном руководстве по линии Службы безопасности Украины. Я приехал, разобрался, уволил главу Службы безопасности в области Романа Дудина за то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы – правоохранители выяснят", - сказал Зеленский.

Напомним, в апреле Владимир Зеленский в сопровождении военных и журналистов посетил Бучу в пригороде Киева. Войска рф оккупировали районы Киевской области вскоре после начала войны и окончательно покинули их 2 апреля. После их отхода стало известно об убийствах мирных жителей в Буче и других городах.