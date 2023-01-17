Зеленский пережил не менее 12 покушений с 24 февраля - The Independent

12:01 17 января Киев, Украина





Об этом сообщает The Independent со ссылкой на книгу Криса Виппла "Битва его жизни: внутри Белого дома Джо Байдена".



В книге, в частности, говорится, что директор



Бернс посетил столицу Украины по поручению президента США Джо Байдена и должен был сообщить Зеленскому точные детали российских заговоров.



По данным украинских официальных лиц, имена которых в книге не разглашаются, Зеленский пережил по меньшей мере двенадцать покушений на его жизнь со стороны российских сил с начала полномасштабной войны россии против Украины.



Автор книги уточняет, что Зеленский дважды остался жив благодаря разведданным США, которыми Бернс поделился во время своего визита в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский пережил более двенадцати покушений на его жизнь со стороны российских сил с начала полномасштабного вторжения россии в Украину.Об этом сообщает The Independent со ссылкой на книгу Криса Виппла "Битва его жизни: внутри Белого дома Джо Байдена".В книге, в частности, говорится, что директор ЦРУ Билл Бернс во время своего пребывания в Киеве провел тайную встречу с Зеленским перед вторжением россии. На этой встрече Бернс предупредил президента об угрозе убийства.Бернс посетил столицу Украины по поручению президента США Джо Байдена и должен был сообщить Зеленскому точные детали российских заговоров.По данным украинских официальных лиц, имена которых в книге не разглашаются, Зеленский пережил по меньшей мере двенадцать покушений на его жизнь со стороны российских сил с начала полномасштабной войны россии против Украины.Автор книги уточняет, что Зеленский дважды остался жив благодаря разведданным США, которыми Бернс поделился во время своего визита в Киев.

"Разведанные были настолько детальными, что помогли силовикам Зеленского предотвратить два отдельных российских покушения на его жизнь", — говорится в книге.

В начале марта британское издание The Times сообщало, что в течение недели россия пыталась трижды убить Зеленского , однако каждый раз покушения удавалось сорвать благодаря "сливу" информации, организованному офицерами ФСБ. россия отправила в Украину для убийства Зеленского две разные группировки - наемников из частной военной компании "Вагнера" и чеченские спецсилы.