Зеленский переговорил с Трюдо по телефону. Предмет беседы

Стало известно, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Джастином Трюдо, канадским премьер-министром.
В ходе разговора украинский лидер предложил канадскому обновить Совместную декларацию об особом партнерстве между Украиной и Канадой.
«Учитывая беспрецедентный характер наших двусторонних отношений, а также новые внешние вызовы и приоритеты, предлагаю поручить нашим министрам иностранных дел обновить Совместную декларацию», – заявил Владимир Зеленский.
Помимо этого, Зеленский рассказал Трюдо о ситуации на Востоке страны, отметив способы и шаги ее урегулирования и цели для достижения мира в рамках существующих форматов, а также сообщил об участии международных партнеров и сторонников Украины в вопросе решения конфликта и стремления к деэскалации российских войск.
Зеленский подчеркнул, что позиция западных стран при диалоге с Российской Федерацией обязана оставаться жесткой и придерживаться заявлениям о внедрении пакета санкций против России в случае ее нападения.
Президент Украины выразил и надежду, что Канада по-прежнему останется на стороне всемерной поддержки по отношению вступления Украины в НАТО: «Никто, кроме Украины и НАТО, не должен влиять на процесс нашей интеграции с Альянсом».
Отдельным пунктом для переговоров стала тема по продолжению сотрудничества в тренировочной миссии Unifier, согласно которой проводится совместная военная подготовка двух государств.
Также лидеры Канады и Украины обсудили важность предоставления компенсации семьям, пострадавшим от крушения самолета МАУ PS752, сбитого два года назад над Тегераном.
Закончились переговоры политиков приглашением канадского премьера в Украину в 2022 году.
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