Зеленский переговорил с Трюдо по телефону. Предмет беседы

11:37 12 Январь Киев, Украина

Стало известно, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Джастином Трюдо, канадским премьер-министром.



В ходе разговора украинский лидер предложил канадскому обновить Совместную декларацию об особом партнерстве между Украиной и Канадой.



«Учитывая беспрецедентный характер наших двусторонних отношений, а также новые внешние вызовы и приоритеты, предлагаю поручить нашим министрам иностранных дел обновить Совместную декларацию», – заявил Владимир Зеленский.



Помимо этого, Зеленский рассказал Трюдо о ситуации на Востоке страны, отметив способы и шаги ее урегулирования и цели для достижения мира в рамках существующих форматов, а также сообщил об участии международных партнеров и сторонников Украины в вопросе решения конфликта и стремления к деэскалации российских войск.



Зеленский подчеркнул, что позиция западных стран при диалоге с Российской Федерацией обязана оставаться жесткой и придерживаться заявлениям о внедрении пакета санкций против России в случае ее нападения.



Президент Украины выразил и надежду, что Канада по-прежнему останется на стороне всемерной поддержки по отношению вступления Украины в НАТО: «Никто, кроме Украины и НАТО, не должен влиять на процесс нашей интеграции с Альянсом».



Отдельным пунктом для переговоров стала тема по продолжению сотрудничества в тренировочной миссии Unifier, согласно которой проводится совместная военная подготовка двух государств.

Также лидеры Канады и Украины обсудили важность предоставления компенсации семьям, пострадавшим от крушения самолета МАУ PS752, сбитого два года назад над Тегераном.



Закончились переговоры политиков приглашением канадского премьера в Украину в 2022 году.