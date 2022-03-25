Зеленский передал на утверждение ВРУ законопроект о большом гербе Украины
12:01 28 июня Киев, Украина
Сегодня, приурочив к празднованию Дня конституции, Владимир Зеленский
внес в Верховную Раду Украины проект закона о большом гербе Украины.
Об этом он сообщил на торжественном заседании Верховной рады.
"Я вношу проект закона о Большом государственном гербе Украины и определяю его как неотложной для внеочередного рассмотрения Верховной Рады Украины. Докладывать законопроект во время его рассмотрения в Раде будет первый президент Леонид Кравчук", - заявил Зеленский.
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