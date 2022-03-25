Зеленский передал на утверждение ВРУ законопроект о большом гербе Украины

12:01 28 июня Киев, Украина

Сегодня, приурочив к празднованию Дня конституции, Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины проект закона о большом гербе Украины.
 
Об этом он сообщил на торжественном заседании Верховной рады.
"Я вношу проект закона о Большом государственном гербе Украины и определяю его как неотложной для внеочередного рассмотрения Верховной Рады Украины. Докладывать законопроект во время его рассмотрения в Раде будет первый президент Леонид Кравчук", - заявил Зеленский.