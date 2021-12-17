Зеленский озвучил название будущего национального авиаперевозчика

21:16 25 Ноябрь Киев, Украина

Владимир Зеленский во время форума «Великое строительство: Авиация. Туризм» рассказал, какое название будет иметь будущая государственная авиакомпания Украины.

Национальный авиаперевозчик будет назван «Украинские национальные авиалинии» (ЮНА).



По словам Зеленского, в целом рассматривалось несколько рабочих названий.



«На сегодняшний день это – Ukrainian National Airlines. Очень символично, украинские национальные авиалинии – ЮНА. Как наше государство с большой историей, но всегда энергичное, и юное, и объединенное», – заметил он.



Как известно, парламент принял в первом чтении законопроект №6298 с поправками в госбюджет на текущий год, предусматривающий выделение полумиллиарда гривен, которые будут направлены на новую национальную авиакомпанию.



Об инициативе создать национальную авиакомпанию, флот которой был бы сформирован из самолетов производства государственного предприятия «Антонов», президент заговорил еще весной прошлого года.



Напомним, аэропорт «Черкассы» получил сертификат эксплуатации после 3 лет перерыва. Теперь аэродром официально отвечает требованиям законодательства Украины о гражданской авиации и пригоден для эксплуатации воздушных судов. Однако для получения разрешения на эксплуатацию взлетно-посадочной полосы аэропорта, предприятие должно получить еще одно разрешение.