Зеленский ознакомился с программой развития Херсонской области

17:11 20 Август Киев, Украина

Владимир Зеленский в рамках рабочего "тура" по Украине, посетил Херсонскую область, где ознакомился с программой развития региона.



По словам главы государства, Херсонская область очень богата, и у нее нет другого выхода, кроме как стать "бриллиантом украинского юга".

"И это не желание, это наша задача ... Совсем рядом украинский Крым , и он обязательно к нам вернется", – сказал президент.

Зеленский отметил, что у региона огромный потенциал в агропромышленном секторе, туризме, возобновляемой энергетике и транспортной сфере.



Президент уверен, что возвращение полуострова ускорится, если рядом будет цветущий, сияющий и успешный Херсонский регион.