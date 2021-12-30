Зеленский ознакомился с программой развития Херсонской области

Владимир Зеленский в рамках рабочего "тура" по Украине, посетил Херсонскую область, где ознакомился с программой развития региона.
По словам главы государства, Херсонская область очень богата, и у нее нет другого выхода, кроме как стать "бриллиантом украинского юга".
Зеленский отметил, что у региона огромный потенциал в агропромышленном секторе, туризме, возобновляемой энергетике и транспортной сфере.
Президент уверен, что возвращение полуострова ускорится, если рядом будет цветущий, сияющий и успешный Херсонский регион.
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