Зеленский ответил на вопрос о Шарие

23:48 16 Июль Киев, Украина

Владимир Зеленский ответил на вопросы журналистов о том, как он может прокомментировать ситуацию с Анатолием Шарием. Оставив за рамками разговора тему избиения сторонников «Партии Шария», он заявил о некорректном поведении политика.

Президент Зеленский также рассказал о либеральном отношении к СМИ и другим политическим партиям, независимо от их взглядов.

Президент отметил, что Шарий пытается повысить свой рейтинг за счет рейтинга президента.

"Единственное, что мне кажется, не очень хорошо попытаться повышать свой рейтинг за счет моего рейтинга, рейтинга Президента или моей личности, или нашей партии. Мне кажется, это неправильно и должно быть стыдно. Даже не знаю, что еще здесь прокомментировать. Мне неинтересны эти люди, о которых вы говорите в целом", - отметил Зеленский.

Зеленский также прокомментировал нападения на "Партию Шария".