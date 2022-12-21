Зеленский отправился в США на встречу с Байденом

09:03 21 декабря Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с визитом в США . Об этом Зеленский сообщил в Твиттере. Президент планирует встретиться с лидером США Джо Байденом , выступить в Конгрессе и провести ряд двусторонних встреч. Это первая поездка Зеленского за границу после начала полномасштабной войны.

“Направился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с президентом США Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США. Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч", – написал президент.

Подробности от Белого дома.



⏺поездку президента Украины в США Зеленский и Байден обсуждали еще 11 декабря во время телефонного разговора. 14 декабря Белый дом официально пригласил его в Вашингтон.



⏺президент Украины подтвердил встречу 3 дня назад



⏺у Зеленского будет встреча с Байденом



⏺встреча с ключевыми членами команды Байдена по национальной безопасности



⏺обращение в Конгрессе США



⏺разговор с прессой

21 декабря Байден объявит новый пакет помощи Украине, куда входит и Patriot

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты планируют в ближайшее время отправить в Украину электронное оборудование, которое позволит украинским боевым самолетам применять высокоточные "умные бомбы". Кроме того, в пакет помощи должны войти комплексы противовоздушной обороны Patriot, информировало CNN со ссылкой на источники из американских официальных лиц.



Впоследствии эта информация была подтверждена в Белом доме.

"Президент США Джо Байден объявит новый значительный пакет почти на 2 миллиарда долларов помощи Украине в сфере безопасности. Он будет содержать очень важную новую способность: ракетную батарею Patriot, которая станет критически важным активом для защиты украинского народа от варварских нападений россии на критическую инфраструктуру Украины", — отметили в Белом доме накануне, 20 декабря.

Будут обучать украинских военных, как управлять батареей ракет Patriot, в третьей стране.