Зеленский отправился в США на встречу с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с визитом в США . Об этом Зеленский сообщил в Твиттере. Президент планирует встретиться с лидером США Джо Байденом , выступить в Конгрессе и провести ряд двусторонних встреч. Это первая поездка Зеленского за границу после начала полномасштабной войны.
Подробности от Белого дома.
⏺поездку президента Украины в США Зеленский и Байден обсуждали еще 11 декабря во время телефонного разговора. 14 декабря Белый дом официально пригласил его в Вашингтон.
⏺президент Украины подтвердил встречу 3 дня назад
⏺у Зеленского будет встреча с Байденом
⏺встреча с ключевыми членами команды Байдена по национальной безопасности
⏺обращение в Конгрессе США
⏺разговор с прессой
⏺поездку президента Украины в США Зеленский и Байден обсуждали еще 11 декабря во время телефонного разговора. 14 декабря Белый дом официально пригласил его в Вашингтон.
⏺президент Украины подтвердил встречу 3 дня назад
⏺у Зеленского будет встреча с Байденом
⏺встреча с ключевыми членами команды Байдена по национальной безопасности
⏺обращение в Конгрессе США
⏺разговор с прессой
21 декабря Байден объявит новый пакет помощи Украине, куда входит и Patriot
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты планируют в ближайшее время отправить в Украину электронное оборудование, которое позволит украинским боевым самолетам применять высокоточные "умные бомбы". Кроме того, в пакет помощи должны войти комплексы противовоздушной обороны Patriot, информировало CNN со ссылкой на источники из американских официальных лиц.
Впоследствии эта информация была подтверждена в Белом доме.
Впоследствии эта информация была подтверждена в Белом доме.
Будут обучать украинских военных, как управлять батареей ракет Patriot, в третьей стране.
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