Зеленский отметил успехи ВСУ на фронте
08:23 31 октября Киев, Украина
Бойцы из Чопского отряда сдержали вражеский штурм
в Донецкой области, а Воздушные силы Украины сбили вражеские вертолет и самолет.
Об этом в воскресенье, 30 октября, сообщил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.
При этом, он отметил, что воины-пограничники Чопского отряда не только отразили атаку врага, но и взяли пленных.
"Сегодня воины-пограничники Чопского отряда, которые находятся в составе Сил обороны Украины защищая наше государство в Донецкой области, остановили жесткие штурмовые действия врага. К тому же, сумели пополнить наш обменный фонд. Спасибо, ребята", - сказал Зеленский.
"По итогам этой недели хочу отметить воинов 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, 5-го отдельного штурмового полка и 10-й отдельной горно-штурмовой бригады за храбрость и стойкость при удержании рубежей на Северском направлении. А также бойцов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады за решительность при освобождении нашей территории, за особую энергичность. Спасибо вам, воины!", - добавил глава государства.
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