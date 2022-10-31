Зеленский отметил успехи ВСУ на фронте

"Сегодня воины-пограничники Чопского отряда, которые находятся в составе Сил обороны Украины защищая наше государство в Донецкой области, остановили жесткие штурмовые действия врага. К тому же, сумели пополнить наш обменный фонд. Спасибо, ребята", - сказал Зеленский.

"По итогам этой недели хочу отметить воинов 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, 5-го отдельного штурмового полка и 10-й отдельной горно-штурмовой бригады за храбрость и стойкость при удержании рубежей на Северском направлении. А также бойцов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады за решительность при освобождении нашей территории, за особую энергичность. Спасибо вам, воины!", - добавил глава государства.