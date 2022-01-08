Зеленский отметил госнаградами ликвидаторов аварии на ЧАЭС

20:59 26 Апрель Киев, Украина

Глава Украины Владимир Зеленский наградил 18 человек, которые внесли вклад в преодоление последствий Чернобыльской катастрофы.

Об этом сообщает сайт Президента Украины.



К 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы президент подписал Указ № 174/2021 «О награждении государственными наградами Украины участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС».

"Согласно документу, за значительный личный вклад в преодоление последствий Чернобыльской катастрофы, проявленные самоотверженность и высокий профессионализм, многолетнюю плодотворную общественную деятельность Глава государства наградил 18 человек", - говорится в сообщении.

В частности, орденом «За заслуги» II степени награждены трое участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, орденом «За заслуги» III степени – восемь человек, орденом «За мужество» III степени – шесть человек, еще один – медалью «За труд и доблесть».