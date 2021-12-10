Зеленский отменил книгу учета доходов для предпринимателей

14:15 06 Август Киев, Украина

Реформирование налоговой системы продолжается. Одним из изменений стала, отмена обязательной книги учета доходов предпринимателей.
 
Закон о функционировании электронного кабинета и упрощении работы для ФЛП подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщили в Офисе президента.

Закон предусматривает упрощение ведения учета для ФЛП, доступа к электронному кабинету налогоплательщика и расширение его функционала.
«В частности, документ предусматривает отмену обязательной книги учета доходов для ФЛП. Физическим лицам-предпринимателям I-III групп на упрощенной системе налогообложения можно будет вести учет в любой удобной форме - бумажной или электронной - с указанием суммы дохода за месяц», - говорится в сообщении.
ФЛП на общей системе также смогут вести учет в бумажном или электронном виде, но по типовой форме, определенной Министерством финансов.

Закон также отменяет договор о признании электронных документов для регистрации в электронном кабинете налогоплательщика и предусматривает отображение налоговых уведомлений в электронном кабинете.
«Также документ вносит изменения в Налоговый кодекс с целью создания благоприятных условий для деятельности бизнеса и инвесторов. В частности, облегчены условия налоговых проверок. При проверке оформления работников устранена возможность опрашивать работников и работодателей о выплаченных пассивных доходах и других дополнительных благах и возмещениях», - сообщили в ОПУ.