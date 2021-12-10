Зеленский отменил книгу учета доходов для предпринимателей

14:15 06 Август Киев, Украина

Реформирование налоговой системы продолжается. Одним из изменений стала, отмена обязательной книги учета доходов предпринимателей.



Об этом сообщили в Офисе президента.



Закон предусматривает упрощение ведения учета для ФЛП, доступа к электронному кабинету налогоплательщика и расширение его функционала. Закон о функционировании электронного кабинета и упрощении работы для ФЛП подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.Об этом сообщили в Офисе президента.Закон предусматривает упрощение ведения учета для ФЛП, доступа к электронному кабинету налогоплательщика и расширение его функционала.

«В частности, документ предусматривает отмену обязательной книги учета доходов для ФЛП. Физическим лицам-предпринимателям I-III групп на упрощенной системе налогообложения можно будет вести учет в любой удобной форме - бумажной или электронной - с указанием суммы дохода за месяц», - говорится в сообщении.

ФЛП на общей системе также смогут вести учет в бумажном или электронном виде, но по типовой форме, определенной Министерством финансов.



Закон также отменяет договор о признании электронных документов для регистрации в электронном кабинете налогоплательщика и предусматривает отображение налоговых уведомлений в электронном кабинете.