Зеленский отменил книгу учета доходов для предпринимателей

Реформирование налоговой системы продолжается. Одним из изменений стала, отмена обязательной книги учета доходов предпринимателей.
Закон о функционировании электронного кабинета и упрощении работы для ФЛП подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщили в Офисе президента.
Закон предусматривает упрощение ведения учета для ФЛП, доступа к электронному кабинету налогоплательщика и расширение его функционала.
Об этом сообщили в Офисе президента.
Закон предусматривает упрощение ведения учета для ФЛП, доступа к электронному кабинету налогоплательщика и расширение его функционала.
ФЛП на общей системе также смогут вести учет в бумажном или электронном виде, но по типовой форме, определенной Министерством финансов.
Закон также отменяет договор о признании электронных документов для регистрации в электронном кабинете налогоплательщика и предусматривает отображение налоговых уведомлений в электронном кабинете.
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