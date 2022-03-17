Зеленский отменил дисциплинарные батальоны в армии Украины

Указ о положении дисциплинарных батальонов в ВСУ в 1994 году подписал первый президент Леонид Кравчук.
Президент Владимир Зеленский подписал указ об отмене в Вооруженных силах Украины дисциплинарных батальонов. Документ опубликован на сайте Офиса президента.
Указ о положении дисциплинарных батальонов в ВСУ в 1994 году подписал первый президент Леонид Кравчук. Документ определял порядок и условия отбывания наказания военнослужащими срочной службы, которые были осуждены и направлены в дисциплинарный батальон.
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