Зеленский отменил дисциплинарные батальоны в армии Украины

21:01 21 октября Киев, Украина

Указ о положении дисциплинарных батальонов в ВСУ в 1994 году подписал первый президент Леонид Кравчук.



Президент Владимир Зеленский подписал указ об отмене в Вооруженных силах Украины дисциплинарных батальонов. Документ опубликован на сайте Офиса президента.



Указ о положении дисциплинарных батальонов в ВСУ в 1994 году подписал первый президент Леонид Кравчук. Документ определял порядок и условия отбывания наказания военнослужащими срочной службы, которые были осуждены и направлены в дисциплинарный батальон.